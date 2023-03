Eine illegale Müllablagerung wurde in der Pappelallee in Seebarn entdeckt. Zum Teil dürfte bereits vorsortierter Hausmüll in der Natur abgelegt worden sein. „So eine Schweinerei!“, tobt Ortsvorsteher Hubert Krause. Er hat die Polizei bereits eingeschaltet.

Fast ein Dutzend Müllsäcke landeten in der Natur. Foto: privat

