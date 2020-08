Die Fälle, in denen Betrüger mit dem sogenannten "Polizeitrick" versuchen, gutgläubige Menschen um ihr Erspartes zu bringen, häufen sich im Bezirk wieder. "Gott sei Dank fallen die Menschen nicht darauf rein", ist Andreas Loibner vom Bezirkspolizeikommando Korneuburg froh, dass es noch keine Geschädigten gibt.

Die Vorgangsweise war bei den letzten Anrufen immer ähnlich: Die Betrüger kontaktieren ihre Opfer telefonisch und geben sich als Kriminalbeamte aus. Oft erscheint am Display die Nummer der Polizei (059133).

Die Täter sprechen meist hochdeutsch und warnen vor kurz bevorstehenden Einbrüchen.

Sie bieten den Opfern in weiterer Folge an, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände für diese sicher zu verwahren. Wer sich darauf einlässt, sieht seine Habseligkeiten nie wieder....

"Die Täter suchen im Telefonbuch bewusst nach älter klingenden Vornamen", weiß Loibner. Im Rahmen der Aktion "Gemeinsam.Sicher" hält er auch immer wieder Vorträge, wie man sich vor Einbrüchen oder Betrugsdelikten schützt. "Zwei Tage vor dem Lockdown hab ich genau zu dem Thema auf Einladung des Bisamberger Seniorenbundes einen Vortrag gehalten", so der Polizeibeamte.



Wie man sich schützen kann: