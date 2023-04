Raub und elf Einbrüche geklärt

Die Polizei konnte elf Einbruchdiebstähle in Sportstätten – darunter auch im Bezirk Korneuburg – klären. Die geklärten Delikte wurden im Zeitraum von Jänner bis März 2023 in den Bezirken Gänserndorf, Mistelbach, Korneuburg und Tulln verübt. Der damals unbekannte Täter stahl dabei Bargeld, wobei der durch die Tathandlungen verursachte Sachschaden deutlich höher ausfiel.

Auf die Spur kamen die Kriminalisten dem nun Beschuldigten aufgrund eines anderen Verbrechens: Ein Mann hatte am 7. Februar eine Pensionistin in Deutsch-Wagram in ihrem Haus überfallen. Er bedrohte die allein anwesende Bewohnerin mit einer Faustfeuerwaffe und forderte in gebrochenem Deutsch Bargeld und Schmuck von der 85-Jährigen. Durch die Bedrohung mit der Waffe übergab das stark eingeschüchterte Opfer dem Täter Bargeld, Schmuck und die Bankomatkarte. Die Wertgegenstände verstaute der Täter in einer grünen Stofftragetasche des Opfers mit der Aufschrift „Marchfeldapotheke". Anschließend durchsuchte der unbekannte Täter die Räumlichkeiten nach weiteren Wertgegenständen. In der Folge sperrte er das Opfer in einem Zimmer ein und flüchtete unerkannt mit der Beute.

Die 85-Jährige konnte Nachbarn auf sich aufmerksam machen, die sofort die Polizei verständigten. Das Opfer wurde von den Zeugen und Bediensteten der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram aus dem Haus befreit und einer medizinischen Betreuung zugeführt. Die 85-Jährige wurde nicht verletzt, erlitt aber einen schweren Schock.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub und Assistenzbereich Tatort, übernommen. Im Laufe der mit Akribie fortgeführten Erhebungen konnten Hinweise auf ein mögliches Täterfahrzeug gewonnen werden. Mit Unterstützung der Spezialisten für Kfz-Diebstahl im Landeskriminalamt Niederösterreich gelang es, das Fahrzeug näher zu identifizieren und in weiterer Folge einen Tatverdächtigen auszuforschen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 45-jährigen österreichischen Staatsbürger, der sich ohne aufrechte Meldung in Wien 14 aufhielt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 45-Jährige am 16. März 2023 an seiner Aufenthaltsadresse festgenommen und die Wohnung durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich neben der Tatwaffe auch die komplette Tatkleidung sowie Teile der Raubbeute und einen vierstelligen Bargeldbetrag auf und stellten die Gegenstände sicher.

Der 45-Jährige zeigte sich gegenüber den ermittelnden Kriminalisten umfassend zu dem Raubüberfall und weiters auch zu den elf Einbruchsdiebstählen in Sportstätten geständig. Mit dem erbeuteten Bargeld bzw. den Wertsachen soll der 45-Jährige seinen Lebensunterhalt finanziert haben. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.