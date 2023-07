Scheibtruhenbande schlug 18 Mal im Bezirk Korneuburg zu

Die Polizei nannte sie „die Scheibtruhenbande“, da die Vorgehensweise der vorerst unbekannten Tätergruppe immer dieselbe war. Jetzt wurden zwei Ukrainer gefasst. Die Beschuldigten suchten sich Ortsgebiete im ländlichen Raum, parkten infolge einen Pkw am Ortsrand und begaben sich meist über die Rückseite der jeweiligen Anwesen in Werkstätten, Scheunen, Gartenhütten und Garagen. Die gestohlenen Wertgegenstände brachten sie mit einer Scheibtruhe zu dem am Ortsrand geparkten Fluchtfahrzeug.

Insgesamt 215 Straftaten in Niederösterreich und im Burgenland sowie 50 Straftaten in Tschechien sollen die beiden begangen haben. Die Tätergruppe konnte dabei Elektrowerkzeuge, Notstromaggregate, E-Bikes und Fahrräder im Wert von über 300.000 Euro erbeuten und verursachte zusätzlich einen Schaden von rund 15.000 Euro. Auch im Bezirk Korneuburg war das kriminelle Duo unterwegs: Sechs Mal schlugen sie in Maisbirbaum zu, vier Mal in Flandorf und acht Mal in Stranzendorf.

„Nur durch die hervorragende Tatortarbeit der einzelnen Dienststellen und der intensiven und ausgezeichneten Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden, konnten der Tätergruppierung die Tatorte zugeordnet werden“, betont das Landespolizeikommando NÖ.

Den Männern werden sechs Sachbeschädigungen, neun versuchte Diebstähle, 75 vollendete Diebstähle, 30 versuchte Einbruchsdiebstähle und 95 vollendete Einbruchsdiebstähle vorgeworfen.

Die beiden ukrainischen Beschuldigten im Alter von 45 und 47 Jahren konnten durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, am 2. April 2023 im Bezirk Wiener Neustadt-Land, bei einem weiteren Einbruchsversuch vorläufig festgenommen werden.

Bei den durchgeführten Einvernahmen zeigten sich die beiden Beschuldigten zum Teil geständig, die Straftaten begangen zu haben. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.