"Eine Einbrecherbande wurde festgenommen und Diebesgut sichergestellt, dass Ihnen gehören kann." Solche und ähnliche Anrufe häufen sich derzeit. "In den zurückliegenden Wochen stieg in Niederösterreich - vor allem im Bezirk Korneuburg - die Zahl der Anzeigen mit versuchtem Betrug am Telefon durch falsche Polizisten", warnt die Polizei.

Die Täter nehmen mithilfe gefälschter Polizeinummern (059133 30 10), die auch am Display aufscheinen, telefonisch mit den Opfern Kontakt auf und geben sich als „Kriminalpolizei“ aus. Den Opfern wird mitgeteilt, dass eine Einbrecherbande in der Nähe gefasst wurde und aufgrund von gefundenen Mitschriften auch in das Wohnobjekt des Opfers eingebrochen werden soll. Im Gespräch wird nach Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen gefragt und die sichere Verwahrung und Abholung durch die "Polizei" angeboten.

Neben der Masche mit dem sichergestellten Diebesgut heißt es oft auch: "Eine Einbrecherbande wurde festgenommen und Notizen mit Ihrem Namen gefunden" und "Die Tochter, der Sohn, haben einen Verkehrsunfall verursacht und eine Kaution ist zu bezahlen, ansonsten muss die Tochter, der Sohn, eine Haftstrafe verbüßen." Auch wird vorgegaukelt, dass Dokumente gefunden wurden, die zurückgegeben werden sollen.

"Die Polizei bzw. Kriminalpolizei holt niemals Bargeld oder Wertgegenstände von Privatpersonen zur "Sicherung" ab!", stellt die Polizei klar. Das Landeskriminalamt Niederösterreich rät zur Vorsicht und sofortiger Anzeigeerstattung bei der nächsten Polizeiinspektion im Bezirk oder unter der Notrufnummer 133.

In allen bisher angezeigten Fällen blieb es beim versuchten Betrug.