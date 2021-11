Pop-up-Impfstraße: Stadt schafft neues Angebot

Stadtarzt Amir Baradar und sein Freiwilligenteam werden von 9 bis 14 Uhr sechs Impfstraßen organisieren. „Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, mitzubringen sind E-Card und Ausweis“, so Baradar. Drei Wochen später soll erneut im Blabolilheim geimpft werden, und zwar am 12.12.. „Außerdem haben wir eine weitere Impfbus-Aktion am Rathausplatz, die am 12.11. von 10 bis 13 Uhr stattfindet“, kündigt Bürgermeisterin Andrea Völkl an. „Wo immer wir ein niederschwelliges und unkompliziertes Angebot schaffen und das Land unterstützen können, sind wir dabei.“ Außerdem kann man nach wie vor einen Impftermin bei den Ärzten der Stadt vereinbaren.