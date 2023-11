Kritischer Geist aus Harmannsdorf, der anpackt, wo Not am Mann ist

Eine schillernde Person in der Gemeinde ist Josef Wabitsch. „Wann immer etwas zu tun war, war ich dabei“, ist sein Motto. Dabei saß der rüstige 81-Jährige auch für zwei Parteien im Gemeinderat. In der Jugend war Wabitsch ÖVP-Mitglied und vertrat die Partei sogar kurz im Gemeinderat. Später wechselte er zur FPÖ und saß von etwa 1990 bis 2000 wieder im Ortsparlament.

Was ihn geärgert hat, war, dass Ideen anderer Parteien oft schlechtgemacht wurden. „Wenn ein Projekt vorgestellt wird, muss es gut sein können - egal, von wem es kommt“, sagt er. „Es war mir immer ein Anliegen, dass in der Gemeinde etwas geschieht“, erklärt Wabitsch seine Motivation. So hat er als Gemeinderat etwa darauf hingewiesen, dass viele Marterln dem Verfall preisgegeben sind. Mittlerweile sind es Private, die sich um den Erhalt kümmern.

Der gelernte Maschinenschlosser war viele Jahre bei der Straßenmeisterei Korneuburg tätig. So hat er nebenbei den Friedhof der Pfarre betreut und hat dort auch auf die Mülltrennung geachtet. „Das funktioniert aber bis heute nicht“, ärgert er sich. Weitere Ärgernisse sind für ihn die Hinterlassenschaften von Hunden. „Von der Gemeinde gibt es keine Hundesackerln. Und wenn der Hundebesitzer eines mithat – dann gibt es keine Mistkübel“, meint er kopfschüttelnd. Da sei die Hinweistafel, die noch immer auf einen Bauernmarkt hinweist, der vor rund eineinhalb Jahren stattfand, noch eher lustig.

Wenn Not am Mann ist, ist Wabitsch immer noch dabei. So beschäftigt er sich derzeit auch intensiv mit der Fotothek, stellt Straßenzüge in ihrer Entwicklung gegenüber. Wichtig ist ihm dabei auch die jeweilige Hintergrundinformation. „Ich kenne noch Leute auf den Fotos, die nächste Generation aber nicht mehr.“ Dabei irritiert ihn, „dass sich die Jugend nicht für die Geschichte interessiert“. Vor Kurzem wurde Wabitsch für sein Engagement von der Gemeinde geehrt. „Man freut sich“, sagt er bescheiden. Aber ein saniertes Marterl wäre ihm stattdessen lieber gewesen.