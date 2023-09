Neue Schaubilder zeigen die mögliche Zukunft der Werft Korneuburg

Das brachliegende Industrieareal der ehemaligen Schiffswerft in einen lebendigen Stadtteil verwandeln - das ist das erklärte Ziel, das die beiden Eigentümer, Stadtgemeinde und Signa Holding, verfolgen. Einig ist man sich über die künftige Nutzung, die Wohnen, Arbeiten, Kultur und ein vielfältiges Gastronomieangebot vereinen soll. Am Hafenfest stehen Vertreter von Signa nun allen Interessierten für Fragen zur Verfügung. Aktuelle Schaubilder veranschaulichen, wie die Werft einmal aussehen könnte.

„Es gibt noch kein fertiges Projekt“, betont Bürgermeister Christian Gepp. Nach der Erkenntnis, dass sich eine Autobahnabfahrt Donau nicht so schnell realisieren lassen wird, dreht sich derzeit alles um die Frage der Redimensionierung (die NÖN berichtete). Dass die Wohnkubatur auf der Werftinsel kleiner werden muss, darüber sind sich Gegner und Befürworter des Projekts einig. „Es muss ein Projekt sein, das zu Korneuburg passt“, sagt Gepp, der zeitnah mit einem Ergebnis bzw. Vorgaben für den Projektpartner rechnet, das derzeit gemeinsam mit Experten erarbeitet wird.

Die Halbinsel vom Wasser aus gesehen. Foto: K18

Um falschen Gerüchten entgegenzuwirken, startet Signa im Herbst eine Informationsoffensive. Neue Schaubilder zeigen den architektonischen Entwurf einer der größten Stadtentwicklungsprojekte in Niederösterreich - „mit höchster Freiraumqualität“, wie Signa-Sprecher Ernst Eichinger betont. Die Bilder zeigen die konkrete Ausgestaltung der Planung, „die wiederum Ergebnis des schrittweisen, verfeinerten, kooperativen Verfahrens sind“, wie der Sprecher ausführt.

An dem Entwurf haben mehrere international renommierte Architektenteams in einem zweistufigen Prozess gemeinsam gearbeitet, nachdem die Rahmenbedingungen festgelegt worden waren. „Danach haben die einzelnen Büros ihre jeweiligen Baufelder beplant“, erzählt Eichinger. Die Realisierung soll in zwei Etappen erfolgen und in rund 20 Jahren abgeschlossen sein. Mit einem Investitionsvolumen von einer halben Milliarde Euro ist die Entwicklung des 1993 stillgelegten Werftgeländes eines der größten Immobilienprojekte in Niederösterreich. „Wir verwandelt eine Industriebrache in einen coolen, lebendigen Stadtteil“, sagt Christoph Stadlhuber und ergänzt: „Sicher einer der spannendsten Aufgaben meiner bisher über 25 Jahre dauernden Karriere in der Immobilienbranche.“

Signa spricht von einem „nachhaltigen, attraktiven Quartier für Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit, Hotel und Gastronomie für rund 1.300 Menschen.“ Stadtentwicklung in diesem Ausmaß brauche eine gesunde Mischung aus Besuchern und Einwohnern als auch eine ausgewogene Struktur für ein harmonisch-lebendiges Sozialgefüge. Innovative Wohnkonzepte sollen den Bedürfnissen aller Generationen und verschiedenen Lebensmodellen Rechnung tragen, kündigt Signa an. „Leistbare Wohnungen in einem Ausmaß von 20 bis 30 Prozent sind ein wesentliches Element der Entwicklung“, so Eichinger.

Bei der Errichtung der Gebäude wird Holz eine tragende Rolle einnehmen. Der Energiebedarf vor Ort soll vor allem durch die Nutzung von Sonne und Wasser gedeckt und damit Autonomie angestrebt werden. Durch die Begrünung der Dächer wird laut Signa im Vergleich zu der industriellen Nutzung eine Reduktion der versiegelten Fläche von rund zehn Prozent angestrebt. Im Zuge eines Mobilitätskonzepts will man die Möglichkeiten der Fortbewegung evaluieren. Rund 700 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Die Werftmitte soll das neue Zentrum für Gastronomie, Kultur, Events und Freizeit werden. Foto: K18

Während sich das Wohnen vor allem auf der Halbinsel abspielt, soll in der „Werftmitte“ mit den denkmalgeschützten Hallen das Herz des neuen Stadtteils schlagen. Hier soll das Zentrum mit Gastronomie, Kultur und Veranstaltungen entstehen. Die Außenräume werden auch in Zukunft für alle Korneuburger frei zugänglich sein, versichert Signa.

Termin: Signa steht am Hafenfest allen Interessierten für Gespräche über das Projekt zur Verfügung: am 9. und 10. September jeweils von 11 bis 16 Uhr im Projektbüro, Haus 2, 1. Stock

Blick von der Aussichtsplattform auf die Halbinsel und die Donau. Foto: K18