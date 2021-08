Im Rahmen der NÖ Landesweinprämierung 2021 bewiesen die NÖ Top-Heurigen ihre Weinqualitäten der Spitzenklasse. Die erfolgreichsten Teilnehmer aus diesem Kreise wurden im Weingut Schlager in Sooß ausgezeichnet.

914 Weine wurden dabei zur Bewertung eingereicht. Als erfolgreichster Teilnehmer im Weinviertel wurde das Weingut Deutsch aus Hagenbrunn ausgezeichnet. Der Wein ist die Leidenschaft der Familie. Das Ziel ist klar: „Durch schonende Arbeitsweise in Verbindung mit optimalem Know-how Weine höchster Qualität zu erzeugen“, verrät Josef Deutsch.

Beliebt ist auch ihr typisches Heurigenbuffet. Der Heurige bietet neben den Klassikern, von denen viele hausgemacht sind, auch eine breite Palette an saisonalen hausgemachten Speisen an. Ebenso durchdacht ist die Weinkarte: Alle Weine, viele davon hoch prämiert, sind in den verschiedensten Ausbaustufen erhältlich, von leicht bis kräftig und teilweise im Holz ausgebaut. Süßweine runden die Angebotspalette ab. Erfreulich sind auch die stimmige Atmosphäre und die Lage des Betriebs mit Blick auf den Kellerberg.

„Diese Auszeichnung ist für uns eine sehr besondere, denn damit wird die hohe Qualität unseres Weinsortiments gewürdigt. Neben hochwertigen Speisen ist eine hervorragende Auswahl an Qualitätsweinen ja der Hauptgrund für einen Heurigenbesuch bei uns in Hagenbrunn“, meint Preisträger Deutsch selbstbewusst.