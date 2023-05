James Bond: Der Tod hat ein Ablaufdatum

Die Werftbühne Korneuburg feiert am 17. Mai um 20 Uhr eine Weltpremiere: Unter der Regie von Karl Wozek präsentiert das Werftbühne-Ensemble auf den Brettern, die die Welt bedeuten, das Mystery/Action-Drama „James Bond 007 – Der Tod hat ein Ablaufdatum“.

In dieser speziellen, eigens für Korneuburg verfassten Bond-Version wird Agent 007 über das Werftgelände jagen, verbrecherischen Machenschaften ein Ende setzen, seinen Charme ausspielen und, wie sollte es anders sein, sich verlieben. Vor den Augen des Publikums verwandelt sich die Werftbühne in einen theatralen Blockbuster. Bürgermeister Christian Gepp, Stadtpfarrer Stefan Koller, Pfarrerin Anneliese Peterson und viele weitere Korneuburger werden mit Leidenschaft, waghalsigen Stunts und viel Humor James Bond, Geheimdienstchef M, Miss Moneypenny, diverse Bösewichte und natürlich auch das Bond-Girl verkörpern.

James Bond 007 - der weltweit bekannteste Geheimagent - wurde von Ian Fleming erfunden. In dem Roman „Casino Royale“ (1953) hatte er seinen ersten Auftritt. Fleming schrieb bis zu seinem Tod im Jahr 1964 zwölf Romane und neun Kurzgeschichten um James Bond. Der Auftakt der von Eon Productions produzierten Bond-Reihe kam 1962 unter dem Titel „James Bond – 007 jagt Dr. No“ mit Sean Connery in der Hauptrolle in die Kinos. Im Laufe der Zeit entwickelte sich James Bond zu einer popkulturellen Ikone. Nachdem alle Bond-Romane Flemings verfilmt worden waren, schrieben andere Autoren die Vorlagen für die Drehbücher.

Auch die Bond-Version „Der Tod hat ein Ablaufdatum“ versteht sich als Hommage an 007-Erfinder Ian Fleming, das Buch stammt von Karl Wozek. Bürgermeister Christian Gepp sagt: „Die Proben laufen auf Hochtouren und machen großen Spaß. Wir freuen uns, wenn Korneuburgerinnen und Korneuburger gemeinsam auf der Bühne stehen und dem Publikum unsere Version des Acion-Dramas präsentieren dürfen.“

