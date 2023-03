Premiere Korneuburger Genussmeile: „Ziel ist, dass alles erkundet werden kann“



E rstmalig findet die Korneuburger Genussmeile in einigen Betrieben rund um den Hauptplatz mit Aktionen und Kulinarik statt: Am Freitag, 17. März, von 14 bis 21 Uhr, und am Samstag, 18. März, von 9 bis 12 Uhr.