Spillern als Vorreiter: SPÖ verlangt Ausbau der Kinderbetreuung

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, Bürgermeister Thomas Speigner und Patricia Katsulis, geschäftsführende SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Korneuburg, luden zum Pressegespräch: Sie setzten den Schwerpunkt auf die Kinderbetreuung und wollen Kindern überall in ganz Österreich einen gratis ganztägigen Kinderbildungsplatz ab dem ersten Lebensjahr garantieren.

Die SPÖ sieht die Gemeinde Spillern in einer Vorreiterrolle: In Niederösterreich ist der Kindergarten bis 13 Uhr kostenlos. Wer danach noch eine Betreuung braucht, muss in die Tasche greifen – mindestens 50 Euro pro Monat (die Raten sind gestaffelt). Komplett gratis ist der Kindergarten nur in drei Bundesländern – Wien, Burgenland und Kärnten. Die Gemeinde Spillern hat indes einen Kinderbetreuungsbonus eingeführt.

Maximal 50 Euro pro Monat, wenn Betreuung in Anspruch genommen wird

„Er gilt seit September 2021 und kann für Kinder von zwei Jahren bis zum Volksschuleintritt beantragt werden. Wer seinen Nachwuchs also in einer Krippe, einer Kinderstube, bei einer Tagesmutter, im Kindergarten oder einem zertifizierten Babysitter untergebracht hat, kann halbjährlich die Rechnungen bei der Gemeinde einreichen“, erklärt Bürgermeister Thomas Speigner.

Er geht auf die Details ein: „Nach Prüfung, selbstverständlich gibt es verschiedenste Voraussetzungen, werden maximal 50 Euro pro Monat refundiert. Wenn das Kind von Montag bis Donnerstag von 7 bis 15.30 Uhr und am Freitag von 7 bis 13 Uhr in den Kindergarten geht, fallen 550 Euro pro Jahr und Kind an. Zurück gibt es nun maximal 500 Euro – die Ferienmonate Juli und August sind ausgeschlossen“, so Bürgermeister Speigner.

Holzleitner geht der Ausbau viel zu langsam voran

Jedes Kind habe ein Recht auf Bildung von Anfang an, heißt es seitens der SPÖ. Jede zweite Frau in Österreich arbeitet Teilzeit, sehr oft weil ganztägige Kinderbetreuung fehlt. Das bedeutet weniger Einkommen und weniger Pension. Es sei eine Zerreißprobe für Frauen, wenn sie mehr arbeiten wollen, es aber keine Nachmittagsbetreuung gibt. In Wien, im Burgenland und seit dem aktuellen Kindergartenjahr auch in Kärnten ist der Kindergarten für alle Kinder gratis. Das will die SPÖ für alle Kinder in ganz Österreich.

„Wann wird endlich der Ausbau vorangetrieben? Solange kein Geld fließt, ist die Ankündigung mehr zu investieren wieder nur heiße Luft von der ÖVP, solange wird kein einziger Bildungsplatz geschaffen. Solange kein Geld fließt, kann man der ÖVP nicht trauen. Die ÖVP hat schon einmal den Rechtsanspruch verhindert. Jedes verlorene Jahr in der Kinderbildung geht auf das Konto der ÖVP“, kritisiert Holzleitner.

Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen ist in Niederösterreich fast ein Ding der Unmöglichkeit Patricia Katsulis

Gefordert wird ein Rechtsanspruch auf Gratis-Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr, weniger Schließtage, längere Öffnungszeiten, kleinere Kindergarten-Gruppen mitsamt Personaloffensive für Elementarpädagogen und bessere Entlohnung für sie.

„Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen ist in Niederösterreich fast ein Ding der Unmöglichkeit“, ergänzt Katsulis. „Das bezeugen zahlreiche Statistiken und Zahlen. So zeigt sich in der Kindertagesheimstatistik 2022/23, dass Niederösterreich im Bundesländervergleich bei den Drei bis Fünf-Jährigen in VIF-konformer Kinderbetreuung (Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf) an letzter Stelle liegt, bei den Null- bis Zwei-Jährigen an siebenter Stelle. Familien werden in Niederösterreich von ÖVP und FPÖ vor unüberwindbare Hürden gestellt, finanziell und organisatorisch“, so Katsulis.