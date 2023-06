Oberrohrbach: Mit dem Wiener Horn zum Erfolg

Abseits von der Musikschule Bisamberg/Enzersfeld/Leobendorf hat der 15-jährige Hornist Felix Aigner in seiner Altersklasse mit 99,60 Punkten den Sieg beim Bundeswettbewerb prima la musica erreicht. Seinen ersten Unterricht am Waldhorn erhielt Felix im Alter von sieben Jahren allerdings noch an der Musikschule Leobendorf. „Meine Mutter ging mit mir zum Tag der Offenen Tür in der Musikschule. Sie wollte mich eigentlich zu Klavierunterricht überreden, aber ich war sofort vom wunderschönen Klang des Wiener Horns fasziniert. Und das hat sich bis heute nicht geändert“, erzählt der Gymnasiast.

Ein Jahr später bestritt Felix seinen ersten Wettbewerb in St. Pölten und erreichte auf Anhieb einen 1. Preis. In den folgenden Jahren konnte sich Aigner nicht nur bei den Landeswettbewerben, sondern auch bei den Bundeswettbewerben von prima la musica den 1. Platz sichern.

Mit der Aufnahme an das Musikgymnasium in Wien erfolgte dann der Wechsel auf das Wiener Horn. Dabei handelt es sich um eine spezielle Bauform des Waldhorns, die nur bei den Orchestern im Osten Österreichs wie den Wiener Philharmonikern oder dem NÖ Tonkünstlerorchester gespielt wird. „Tägliches, mehrstündiges Üben ist ein Muss“, sagt der junge Musiker, denn eine präzisere Spieltechnik und mehr Kraft sind nötig. Der Berufswunsch von Felix steht bereits fest: „Als Hornist in einem Orchester aufgenommen zu werden.“

Erfahrungen konnte er bereits in mehreren Orchestern sammeln. Eine besondere Ehre war es für Felix, heuer als erster Hornist in die Camerata Prima Wien aufgenommen zu werden. Dort wird jungen Musikern die Möglichkeit geboten, in diversen Kammermusikensembles jeweils unter der Leitung von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker auf höchstem Niveau zu musizieren.

Seit 2019 wird Felix von Martin Holpfer in der Johann-Sebastian-Bach-Musikschule in Wien und seit Oktober 2022 parallel dazu in der Hochbegabten-Klasse von Thomas Jöbstl von den Wiener Philharmonikern am Horn unterrichtet. Auch Elinor, die Schwester von Felix, hat mit neun Jahren beim Wiener Landesbewerb von prima la musica einen 1. Platz erzielt und wird ab Herbst das Wiener Musikgymnasium besuchen.