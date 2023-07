Langenzersdorf plant Verbesserung der Gesundheitsversorgung

Die Gemeinde Langenzersdorf könnte bald eine neue Form der Gesundheitsversorgung einführen. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde auf Anregung von Gesundheitsgemeinderat Franz Leisch (SPÖ) von allen Parteien einstimmig beschlossen, die Möglichkeiten zur Schaffung einer sogenannten Primärversorgungseinheit (PVE) auszuloten.

Eine PVE ist eine neue, innovative Art der Organisation von Gesundheitsdiensten. Sie kann entweder als Zentrum an einem bestimmten Standort oder als Netzwerk, das sich über mehrere Standorte erstreckt, fungieren. „In einer PVE arbeiten mehrere Allgemeinmediziner zusammen mit anderen Gesundheits- und Sozialberufen, um eine umfassende Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Für die Bürger von Langenzersdorf bedeutet dies, dass sie mit ihrer E-Card alle Leistungen einer PVE in Anspruch nehmen könnten“, definierte Leisch.

Zur Unterstützung solcher Initiativen stehen derzeit erhebliche staatliche Fördermittel zur Verfügung, sofern der Antrag bis Juli 2025 eingereicht wird. Als ersten Schritt hat der Gemeinderat die Entwicklung eines Konzeptes für die mögliche Einrichtung einer PVE angekündigt. Hierbei wird unter anderem untersucht, wie viele Menschen in Langenzersdorf und den umliegenden Gemeinden leben und welche Gesundheitsdienste bereits vorhanden sind.

Diese Informationen sollen dazu beitragen, ein fundiertes Konzept für eine PVE zu erstellen, die den spezifischen Bedürfnissen der Menschen in der Region gerecht wird. Ein wesentlicher Aspekt beim Vorhaben ist die Einbeziehung der bereits bestehenden Arztpraxen in Langenzersdorf. Leisch: „So könnte ein Netzwerk entstehen, in dem die fachliche Kompetenz aller Beteiligten gebündelt wird und die medizinische Versorgung auf ein neues Niveau gehoben wird.“