Strohdreschen auf der Festspielbühne in Stockerau

Vorigen Freitag probte der Festspiel-Intendant und Regisseur Christian Spatzek mit Schauspielern Szenen des Stücks „Der Zerrissene“ auf der Festspielbühne in Stockerau bei knapp 30 Grad Celsius. In der humorvollen Posse in drei Akten mit Gesang von Johann Nepomuk Nestroy geht es auf der doppelten Drehbühne auch recht dynamisch zu.

Denn es gilt herauszufinden, wer das Strohdreschen beherrscht und wer nicht. „Die Proben laufen sehr gut, wir freuen uns schon sehr auf unser Publikum in Stockerau, vor der tollen Kulisse der Pfarrkirche“, schwärmte Intendant Spatzek knapp zwei Wochen vor dem Beginn der Festspiele. Diese Woche wird schon in den Biedermeier-Kostümen geprobt.

Vorstellungen & Tickets

Premiere ist am 27. Juli. Die Vorstellungen finden vier Wochen lang, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, bis 20. August statt. Die Tickets gehen schnell weg - neben anderen Ticketbetreibern vergibt auch die NÖN Karten: m.noen.at/ticketshop

Tickets gibt’s auf Wien-Ticket.at & Oeticket.com oder auch im Bürgerservice der Stadtgemeinde Stockerau sowie auch in allen Ticket-Outlets von Wien-Ticket & Ö-Ticket.