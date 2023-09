Langenzersdorferin Cornelia Meixner entdeckt das Modeln für sich

Cornelia Meixner ist in der Hanakgemeinde wahrlich keine Unbekannte. Jetzt kennt man sie aber weit über die Landesgrenzen hinaus – denn sie schaffte es aufs Cover der jüngsten Ausgabe des Hochglanzmagazins „Wein4tlerin“.

„Dass ich sowas nochmal mach! Wenn mir das wer vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dann hätte ich maximal belustigt gelacht und abgewinkt“, freute sich die sympathische Künstlerin im NÖN-Gespräch über das Cover. In ihrer Heimatgemeinde und Umgebung ist sie als Leiterin des „Sommerklang Langenzersdorf“ oder auch als Initiatorin des „Christkindl Postamts“ bekannt. Zu diesem speziellen Shooting kam sie per Zufall.

In einer Frauennetzwerkgruppe auf Facebook suchte eine bekannte Werbefotografin einige wenige Modelle für kleine, feine Erotikserien. „Da ich sie schon kannte, wusste ich, dass es sich um eine absolute Topfrau handelt und meldete mich“, erzählt Meixner.

Das Model fühlte sich beim Shooting sichtlich wohl. Die Bilder sprechen für sich. Foto: visualchic.at

Beim Shooting entstanden dann die coolen und vor allem ästhetischen Fotos, die eben nur ein absoluter Profi machen kann. „Ich fühlte man sich sofort wohl bei ihr und in ihrem tollen Loft-Studio und konnte ich mich voll in die Szenerie einlassen“, schilderte Meixner, die aber nicht verraten will, wer die Fotografin ist, sondern nur, dass sie eine angesagte Fotografin aus der Mode- und Werbebranche ist.

Sie gibt einen Tipp: Auf der zu diesen Shootings gehörenden Homepage https://www.visualchic.at/info können sich Interessierte informieren. „Sie macht nur wenige Shootings pro Monat, da sie diese Serien nur neben ihrem beruflichen Engagement betreibt. Ein echter Geheimtipp, trauen muss man sich halt!“ lächelt Meixner.