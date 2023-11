Wirtschaftskammer und Leader sagen Leerständen im Bezirk den Kampf an

„Wir alle wünschen uns belebte und gut frequentierte Innenstädte und Ortskerne“, hält die Wirtschaftskammer Korneuburg-Stockerau fest. Mit dem Projekt „Full House Weinviertel“ gemeinsam mit der Leaderregion Weinviertel-Donauraum will man nun auf die sich ausbreitenden Leerständen reagieren. Zunächst sind zwei Impulsabende geplant, die sich vor allem an Immobilienbesitzer und Geschäftsleute richten. Anhand von Beispielen soll aufgezeigt werden, wie auch in Zukunft volle Häuser entstehen können.

„Wir wollen mit der Initiative Impulse setzen“, erklärt Sonja Eder, Geschäftsführerin der Leaderregion Weinviertel-Donauraum, das Ziel. Aus diesem Anstoß sollen sich dann innerhalb der Gemeinden Projekte entwickeln, die von Leader gefördert werden. Im ersten Schritt ginge es um die Sensibilisierung für das Thema, erklärt sie. Denn es brauche ein neues und gestärktes Bewusstsein für lebendige Orte und die Potenziale des Leerstandes.

Sämtliche Leaderregionen des Weinviertels werden das Thema aufgreifen, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. „Wir kämpfen mehr mit Geschäftsleerständen, im Norden ist eher der Wohnungsleerstand ein Problem“, weiß sie. Man werde sich auch mit der Frage beschäftigen, was Gemeinden gegen den Leerstand unternehmen können.

Die Impulsabende:

„Zutaten für ein erfolgreiches Stadtmarketing“: 16.11. um 18 Uhr, großer Sitzungssaal im Rathaus Korneuburg; Oskar Januschke, Geschäftsführer des Stadtmarketings Lienz, erzählt aus der Küche des Stadtmarketings.

„Gegen den Leerstand von Geschäftslokalen“: 22.11. um 18.30 Uhr, Wirtschaftskammer Korneuburg-Stockerau, Neubau 1-2, 2000 Stockerau; Josef Lueger von der Modul5 GmbH hat recherchiert und stellt ausgewählte Beispiele für die Nachnutzung vor. Peter Schöffthaler, Brainstorm Real & Consulting GmbH, stellt seine Platt form vor.

Infos unter: www.leaderwd.at