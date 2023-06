Provisorium startet bereits 2024

Der Startschuss für das Gerasdorfer Gymnasium fällt bereits 2024. Das hat die Stadtgemeinde Gerasdorf nun bekanntgegeben. Wie berichtet, hat die Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien Ende des letzten Jahres den Zuschlag für ein Gymnasium erhalten. Jetzt gibt es auch erste Details zum Standort.

In den ersten vier Jahren wird es ein Gymnasium-Provisorium in Form eines Containerdorfs geben. Dieser Aufbau-Standort, so die offizielle Bezeichnung, wird vis à vis der Mittelschule neben der Friedhofsmauer auf der Süßenbrunner Straße von der BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) errichtet. Gegenständliches Gebäude beinhaltet 16 Klassen und schafft Platz für etwa 400 Schüler und 35 Lehrer.

Parallel zum Provisorium werden derzeit die Grundparameter für die neue AHS Gerasdorf erarbeitet sowie der endgültige Standort geplant. Die Lage und das Ausmaß des Schulgebäudes werden bis zum Jahresende 2023 bekanntgegeben. Danach folgt ein EU-weiter, offener Architekturwettbewerb zur Generalplanerfindung, die vertiefte Planungsphase inklusive Ausschreibung und in weiterer Folge die Errichtung.

Der Korneuburger AHS-Direktor Hartwin Eichberger wird das Provisorium - offiziell "Aufbau-Standort" genannt - leiten. Foto: privat

Das Gerasdorfer Gymnasium wird als Aufbau-Standort dem Gymnasium Korneuburg zugeordnet. Der dortige Direktor Hartwin Eichberger wird in Personalunion auch der erste Leiter des Gerasdorfer Gymnasium sein. Die Expositur wird voraussichtlich mit vier ersten Klassen starten, kündigt Eichberger an. Noch seien viele Fragen offen, betont er. Er werde jedenfalls den Aufbau-Standort leiten und parallel an der Umsetzung des endgültigen Standortes arbeiten. Die ersten Gespräche über das pädagogische Konzept, den Personalbedarf, die Gebäudeausstattung, etc. haben bereits stattgefunden. Im Herbst 2023 wird der neue Direktor in Gerasdorf bei Wien den ersten Informationsabend für Neueinschreibungen abhalten.

„Wir haben ein hohes Arbeitstempo hingelegt, wodurch der Start früher als geplant möglich ist. Bereits im September 2024 können die ersten Schüler unsere AHS in Gerasdorf bei Wien besuchen“, freut sich Bürgermeister Alexander Vojta (SPÖ) in einem ersten Statement. Jahrelange Vorbereitungsarbeit hat letztlich zur politischen Zusage geführt. So hat die Stadt etwa eine Studie bei TU-Professor Wolfgang Fellmayr in Auftrag gegeben, um den Bedarf zu prüfen.