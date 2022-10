Korneuburgs Fußwege im Check

Was braucht es, um weiterhin gerne oder künftig mehr in Korneuburg zu Fuß unterwegs zu sein? Dem geht die Stadt in einem gemeinsamen Projekt mit Walk-Space.at, dem Österreichischen Verein für Fußgänger, nach.

Letzte Woche fanden sich Interessierte im Rathaus ein, um diese Frage zuerst theoretisch und dann im Rahmen eines Rundgangs durch die Stadt zu erörtern. Ziel des Projekts „FußgängerInnen-Checks“ ist es, im Dialog mit Bürgern und Entscheidungsträgern Schwachstellen des Fußgängerwegenetzes aufzuspüren und im Rahmen der Umsetzungsmöglichkeiten Verbesserungsmaßnahmen vorzuschlagen. In Korneuburg will man konkret den Raum zwischen Bahnhof, Krankenhaus und Schulen unter die Lupe nehmen. Der Hauptplatzbereich rund um das Rathaus wird bewusst ausgeklammert, „weil der Platz sowieso neu gestaltet wird“, wie Walk-Space-Obmann Dieter Schwab begründete. Als Zeithorizont für die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge nannte Schwab ein bis drei Jahre.

Im ersten Teil ging es vor allem um das Sammeln von Ideen und das Aufzeigen von Schwachstellen. Genereller Tenor: Es fehlen Sitzgelegenheiten und schattenspendende Bäume in der Stadt. „Als Senior kann man nicht mehr zu Fuß gehen“, meinte etwa eine Teilnehmerin, weil Bänke oder Bäume mit ausladender Krone fehlen würden. „Alles, was weggeschnitten werden muss, wird auch nachgesetzt“, rea gierte Bauamtsleiter Wolfgang Schenk auf die Kritik.

Zur Sprache kam auch das Baustellenmanagement. Es würde zu oft auf Kosten der Fußgänger gehen. „Baustellen werden immer so eingerichtet, dass Fußgänger auf die andere Straßenseite wechseln müssen“, konstatierte die Grüne-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum einmal mehr. Auch mit Kinderwägen sei ein Durchkommen in Baustellenbereichen oft schwierig, pflichtete ihr ein teilnehmender Vater bei. Auf das Tapet kamen auch zugewachsene oder von Autos zugeparkte Gehsteige wie in der Kielmannseggasse oder in der Scherzgasse. Und auch an der Schaltung der Fußgängerampeln ließen die FußgängerInnen-Check-Teilnehmer kein gutes Haar: Die grüne Ampelphase sei für zu Fuß gehende oft zu kurz, um die Distanz zu schaffen. Als Beispiel fiel die Ampel beim Friedhof, „das schafft man nicht!“ Applaus gab es für den Vorschlag, das Tempo auf den Straßen abseits der Hauptstraße auf 30 km/h zu reduzieren.

Nicht nur die Liste der Kritikpunkte war lang, sondern auch die Wunschliste. Behindertensprecher Ludwig Breichner möchte „keine Kieswege und Kopfsteinpflaster sowie keine losen Kabel bei Baustellen und Veranstaltungen“. Er schlug akustische und taktile Querungshilfen vor Kreuzungen vor. Auch wurde der Wunsch geäußert, dass alle Ampeln die Zeit bis zur Grünphase in Sekunden anzeigen – so wie jene am Hauptplatz.

Beim Lokalaugenschein war dann die Verflechtung von Rad- und Fußwegen bei der Park&Ride-Anlage beim Bahnhof Thema. Schenk verwies auf den geplanten Neubau der Anlage, durch den dann auch die Wege neue Verläufe bekommen. Geplant ist auch, den Zebrastreifen beim Parkdeck künftig näher in Richtung der Kreuzung zu verlegen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.