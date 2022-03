Startschuss für den Reis-Erlebnishof in Gerasdorf

Gerasdorf wird um eine Tourismusattraktion reicher: ÖsterReis-Gründer Gregor Neumeyer startet mit dem Bau seines Reishofs, der Produktionsstätte und Gastronomie vereint.

Schon seit fünf Jahren habe er die Idee im Kopf gehabt, erzählt Reisbauer Neumeyer, nun wurde der Spatenstich gesetzt, um das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Auf seinem Grundstück am Anfang der Gerasdorfer Hauptstraße soll bis 2023 ein Reis-Erlebnishof entstehen, es wird „ein gemütlicher Ort werden, wo man die Seele baumeln lassen und die Landwirtschaft spüren kann“, schmunzelt er.

2015 war Neumeyer der erste Bauer, der sich dem Trockenreisanbau in Österreich widmete, heute sind bereits 15 Landwirte Teil der Marke ÖsterReis und bauen gemeinsam auf rund 60 Hektar Land Reis an. Verarbeitet wird das Getreide bisher auf dem elterlichen Hof Neumeyers in Gerasdorf, doch durch die stetig steigende Nachfrage und die dadurch erhöhte Produktionsmenge reicht der Platz nicht mehr aus. Der Grundgedanke war daher, eine vergrößerte Produktionsstätte zu bauen, die auch für Besucher zugänglich sei, erzählt er. Vorrangig wird man sich dem Bau der Lager- und Verarbeitungshalle widmen, die auch schon heuer in Betrieb genommen werden soll. Der gesamte Reishof soll Ende 2023 fertig sein.

Auf dem 1.500 Quadratmeter großen Grundstück plant Neumeyer einen Bauernhof mit großer Halle, in der Maschinen und der Reis gelagert werden können und in der sich auch die Reismühle befindet. Weiters soll es dort Platz für die Verpackung und Weiterverarbeitung der Reisprodukte geben.

„Reis-Heuriger“ mit Blick auf das Reisfeld

Daneben plant Neumeyer einen Genussteil, bei dem Reisprodukte ausgestellt werden, die auch verkostet werden können. Ihm schwebt dabei ein Heuriger mit verglaster Außenwand vor – die Gäste sollen beim Essen einen direkten Blick ins Reisfeld haben.

Um den Betrieb für Familien attraktiv zu machen, wird ein Kinderspielplatz errichtet, außerdem werden ein Parkplatz sowie das Wohnhaus der Familie Platz auf dem Grundstück finden.

In der Produktionshalle will Neumeyer Führungen anbieten, um interessierten Konsumenten mehr über die Entstehung und Verarbeitung des anspruchsvollen Getreides zu zeigen. Danach sollen die Besucher Reiserzeugnisse wie Sake oder Risotto verkosten können, der kreative Landwirt will ein gesamtheitliches Erlebnis zum Thema Reis bieten. Abschließend werden beim Ab-Hof-Verkauf neben den ÖsterReis-Produkten auch biologische Waren anderer Landwirte erwerbbar sein. Ausgelegt ist der Reishof für 5.000 Besucher pro Jahr, doch große Touristenströme erwartet Neumeyer nicht. „Wir wollen nicht wie der Eisgreißler (Speiseeisfabrik in Krumbach, Anm.) werden. Unser Projekt soll toll für die Region sein, aber auch im Einklang mit der Gemeinschaft stehen.“

