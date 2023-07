Warum die Marillenblüte Amphibien vor den Straßentod schützen kann

In Österreich kommt es im Schnitt alle sechs bis zehn Minuten zu einem Unfall mit Wildtieren im Straßenverkehr. Kleinere Tiere, wie Eichhörnchen, Igel, Kröten oder Eidechsen sind da noch gar nicht mit einberechnet. Das Institut für Zoologie der Universität für Bodenkultur in Wien hat im Jahr 2014 das Projekt „Roadkill“ gestartet. Mit wissenschaftlichen Methoden will man einen Überblick schaffen, wo welche Tiere überfahren werden und welche Gründe es dafür gibt. Zwischen Juli und Oktober werden ausgewählte Straßenabschnitte im Bezirk Korneuburg beobachtet. Die Mithilfe der Bevölkerung ist dabei gefragt. „Mit ihren Meldungen versuchen wir Hotspots zu identifizieren und diese gemeinsam mit unseren Partnern zu entschärfen“, beschreibt Projektleiter Florian Heigl die Zielsetzung.

Für die wissenschaftliche Untersuchung ist das Forschungsteam auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. „Citizen Science“ nennt sich die Methode, bei dem die Forscher gemeinsam mit der Bevölkerung wissenschaftliche Fragen beantworten. Seit dem Projektstart sind bereits 20.000 Roadkill-Meldungen eingelangt. Auf den Straßenabschnitten im Bezirk Korneuburg erfolgt nun erstmals ein wissenschaftlich durchgeführtes, regelmäßiges Monitoring, das vom Amt der NÖ Landesregierung gefördert wird.

Welche Straßenabschnitte genau ausgewählt wurden, werden nicht bekanntgegeben, denn: „Für die Ergebnisse ist wichtig, dass die Bevölkerung nicht genau weiß, wo das regelmäßige Monitoring von unserer Seite aus stattfindet“, erklärt Heigl, der nur verrät, dass sich die Abschnitte im Raum Stockerau befinden. Und so funktioniert die Untersuchung: In mehreren Regionen in Niederösterreich wurden Straßen mit unterschiedlichen naturräumlichen Bedingungen ausgewählt. „Dabei wurden Straßenabschnitte berücksichtigt, in denen bereits im Projekt „Roadkill“ durch die Bevölkerung überfahrene Tiere gemeldet wurden und dazugehörige Kontrollstrecken, von wo bisher keine oder kaum Roadkills gemeldet wurden“, erläutert der Projektleiter. Im Zuge der Auswertung werden die beiden miteinander verglichen.

Die ausgewählten Straßenabschnitte werden von Mitarbeitern des Projektteams mehrmals die Woche auf im Straßenverkehr verunfallte Tiere kontrolliert und wissenschaftlich dokumentiert. Gleichzeitig werden diese Straßen freilich auch von Bürgern befahren. Sofern sie das Projekt „Roadkill“ kennen, werden sie ihre Beobachtungen von toten Tieren über die „Roadkill“-App melden. „Es geht um den Vergleich, wie viele Meldungen auf den ausgewählten Straßenabschnitten hereinkommen, wenn die Bevölkerung, also die „Citizen Scientists“, diese kontrolliert, im Gegensatz zu einem regelmäßigen Monitoring derselben Abschnitte durch unser Team“, so Heigl. Er appelliert daher an die Korneuburger, das Projekt zu unterstützen.

Die gewonnenen Daten stellen eine wesentliche Grundlage für Aktionspläne im Naturschutz dar. Die Ergebnisse sollen helfen, um Schutzmaßnahmen für Wildtiere treffen zu können, zum Beispiel Amphibienschutzzäune. Das Projekt hat bereits zu erstaunlichen Erkenntnissen geführt. „Zum Beispiel, dass es zwischen der Marillenblüte und der Wanderung von bestimmten Amphibienarten eine zeitliche Korrelation gibt“, beschreibt Heigl, der folgert: „Behält man die Knospenentwicklung der Marillenbäume im Auge, so lässt sich zeitlich besser planen, wann die Aufstellung der Amphibienschutzzäune erfolgen sollte, um möglichst viele dieser Tiere vor dem Straßentod zu bewahren.“

Haben Sie ein im Straßenverkehr verunfalltes Tier in der Region Korneuburg entdeckt, so können Sie die Beobachtung unter www. roadkill.at melden. Ebenso steht die App „Roadkill“ für die Meldung zur Verfügung.