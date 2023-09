Leobendorf: Die Landjugend packte wieder an

Bereits zum vierten Mal engagierte sich die Landjugendgruppe Leobendorf beim Projektmarathon. Unter der Leitung von Alexander Minnich wurde das heurige Projekt umgesetzt. Aufgabe war es, am neu gestalteten Spielplatz am Schwemmweg je eine Sitzgelegenheit für Kinder sowie für Erwachsene zu errichten.

Als Zusatzaufgabe kam die Bitte der Ortsbäuerin Elfriede Gössl-Pany, auch gleichzeitig ein Landeplatzl inklusive Infotafel und Holzvitrine zu errichten. Das ist ein Projekt der Bäuerinnen NÖ-weit mit bereits 60 Standorten. Auf den Infotafeln gibt es interessante Tipps über das Verhalten in der Natur bzw. wie man beim Spazierengehen neben der Bewegung gleichzeitig etwas für die Umwelt tun kann. In der Vitrine liegt ein Gästebuch auf, in welches man sich eintragen und Feedback geben kann.

Der Projektmarathon ist ein gemeinnütziger Wettbewerb zwischen den einzelnen Landjugendgruppen. Dabei wird jeweils von Freitag bis Sonntag ein Projekt umgesetzt, das von der Gemeinde vorgeschlagen wird. Mit vereinten Kräften der Landjugendmitglieder wird das Projekt realisiert. Die Übergabe an die Gemeinde erfolgt gleich im Anschluss.