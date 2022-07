Fulminante Festspielpremiere in Stockerau

Werbung

Nach zweijähriger Anlaufzeit ging am Donnerstagabend die Premiere von „Ein Floh im Ohr“ über die Festspielbühne in Stockerau. Vollbesetzt waren die 648 Sitzplätze bei der Erstaufführung vor der Stadtpfarrkirche, die sich wie die Kulisse harmonisch in das Gebäudeensemble einfügt.

Die Spielfreude des gesamten Ensembles von Intendant Christian Spatzek war hör-, seh- und spürbar. Die flott-schwankhaft-groteske Verwechslungskomödie von Georges Feydeau gewann zunehmend an Tempo. Die Stadt Paris um das Jahr 1900 und ihr Nachtleben bilden die Rahmenhandlung.

Die Darsteller, allen voran Dorothea Parton, Alfred Pfeifer und Andrea Spatzek, nutzten die dramaturgischen Möglichkeiten der brandneuen Doppeldrehbühne zum Gaudium des Publikums voll aus.

Bürgermeisterin Andrea Völkl begrüßte die Gäste und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete die Festspiele. Ex-Außenministerin Ursula Plassnik, Sternen-Seherin Gerda Rogers, ORF-Wetterlady Christa Kummer, Operndiva Birgit Sarata, Kabarettist und Schauspieler Reinhard Fälbl und Baumeister Richard Lugner und sein "Bambi" hatten ihre Freude am Sehen und Gesehenwerden.

Der künftige Pfarrer von Stockerau Andreas Kaiser, die Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Himmelbauer und Andreas Minnich, Bezirkshauptmann Andreas Strobl, Bürgermeister aus dem Bezirk wie Magdalena Batoha und Alexander Vojta, Peter Glittenberg vom ABC-Abwehrzentrum und Valerie Berger vom Straßentheater sowie Géza-Michael Vörösmarty von der Musikschule und Stadtarzt Amir Baradar (um nur einige zu nennen) genossen die Vorstellung und die Premierenfeier im Pfarrzentrum im Anschluss.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.