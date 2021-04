Acht Familien haben sich vor wenigen Tagen zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen. Momentan wird noch überlegt, wer der Sprecher sein wird. Klar ist aber das Ziel: Gemeinsam will man sich für den Erhalt des charakteristischen Ortsbildes in der Gemeinde einsetzen. Insbesondere steht der Schutz „erhaltenswürdiger Altortgebiete wie typische Kellergassen, die einst das kleine Dorf auszeichneten“ am Programm der Initiative, und da geht es in erster Linie um die Sonnwendgasse.

In einzelnen Schreiben hat man sich bereits an das Land NÖ und ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha gewandt. Demnächst ergeht ein offener Brief an die Bürger. Darin wird für eine Unterstützung der Initiative geworben. Es wird aber auch erklärt, dass das Ensemble in der Sonnwendgasse seit 1984 gemäß Paragraf 20 der Niederösterreichischen Raumordnung unter besonderem Schutz stehe. Mittels eines Bescheids habe der damalige Bürgermeister Anton Minnich strenge Auflagen für eine Bebauung der einzelnen Kellergrundstücke verordnet.

Rückblick: Im Jahr 2011 hatte ein Bauvorhaben des Gemeinderats Jürgen Punzet – damals ÖVP, jetzt Liste Kreuzenstein – für gehörigen Wirbel gesorgt, weil er einen Keller abreißen und ein Wohnhaus errichten wollte. Die Anrainer gingen auf die Barrikaden, weil sie selbst strenge Auflagen gehabt hätten, und beriefen sich ebenfalls auf den kolportierten Schutz. „Ein Kellerschutzgebiet gibt es nicht“, hatte der damalige Bauamtsleiter die Anrainer informiert. Seit 1984 besteht in der Sonnwendgasse die Widmung Bauland/Wohnen, dies bestätigt auch Batoha auf Nachfrage. Schon unter ihren Amtsvorgängern sei es der Wille der Gemeinde gewesen, entsprechende Einschränkungen nicht zu treffen. Punzet hat übrigens nicht gebaut.

Anders war es laut Batoha im Fall der Bründlgasse. Ebenfalls 2011 sorgte ein geplanter Um- und Zubau bei einem Weinkeller für Unmut bei der Bauverhandlung. Die Bründlgasse sei mittlerweile teilweise in „Kellergasse“ umgewidmet worden, erklärt die Bürgermeisterin.

Nun ist aber ein Inserat aufgetaucht, in dem eine aus drei Kellern bestehende Liegenschaft in der Sonnwendgasse zum Verkauf angeboten wird. Laut der Initiative heißt es in dem Inserat auch, dass eine Einreichplanung durch die Verkäufer erstellt wurde und diese miterworben wird. Deshalb werde das Objekt von der Baubehörde als bewilligungsfähig angesehen. Laut Batoha stimmt das so nicht. „Es wurde zwar ein Einreichplan erstellt, das Ansuchen wurde aber wieder zurückgezogen.“

Nun will die Initiative, dass im Zuge der Erstellung eines Bebauungsplans die Kellergasse entsprechend geschützt wird, da man fürchtet, dass die bestehende Bausperre aufgehoben werden könnte. Gefordert wird deshalb, dass die Kellergasse im Bebauungsplan als Schutzzone verankert wird. „Als Privatperson ist die Kellergasse ein nettes Ambiente. Als Bürgermeisterin muss ich aber sagen, das ist als Bauland gewidmet und es wurde auch der entsprechende Preis für Bauland gezahlt“, erklärt Batoha grundsätzlich unter Verweis auf unterschiedliche Quadratmeterpreise.