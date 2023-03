PSZ Stockerau: Zahl der jungen Klienten steigt

Eine Krise jagt die nächste: Corona, der Ukraine-Krieg und die Teuerungswelle hinterlassen auch Spuren an der Psyche. Rund 700 Klienten aus dem Bezirk Korneuburg betreut das Psychosoziale Zentrum (PSZ) in Stockerau jedes Jahr durchschnittlich.

In den letzten Jahren hat die Zahl aller Dienstleistungen am Standort Stockerau um rund 20 Prozent zugenommen, schätzt PSZ-Geschäftsführerin Marlene Mayrhofer. Das Angebot des Psychosozialen Dienstes gibt es seit 20 Jahren am Standort Stockerau. Durch die Kette an Krisensituationen wäre auch die Suizidgefährdung größer geworden. Ziel sei es diese „rechtzeitig abzufedern“. Als Reaktion auf die steigenden Anfragen seit der Pandemie hat man im Juli 2022 eine Hotline eingerichtet, um einen niederschwelligen Erstkontakt zu ermöglichen. „Deswegen gibt es auch keine Wartezeiten“, betont Mayrhofer. Die Zahl der psychischen Krankheiten steige generell, auffällig hoch ist der Anstieg aber vor allem in der jungen Zielgruppe.

Onlineberatung boomt bei Jungen

Diese Entwicklung spiegelt sich vor allem in der 2018 eingeführten Möglichkeit der anonymen Onlineberatung wider. Seit Beginn wurden 1.641 E-Mail-Anfragen von 911 Personen bearbeitet. „Die Anfragen wurden über die Jahre laufend mehr“, berichtet Bereichsleiterin Doris Rath. 2021 haben sich die Anfragen junger Menschen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. „Im Jahr 2022 waren sogar die meisten Anfragen in der Onlineberatung von der Altersgruppe 21 bis 25 Jahre“, veranschaulicht Rath.

Die Corona-Pandemie hätte durch den Wegfall der sozialen Kontakte bestehende Belastungen verstärkt. „Corona hat dort, wo es eine psychische Belastung gab, so getriggert, dass diese pathologisch wurde“, kennt Mayrhofer viele Fälle aus der Praxis. Neben Angststörungen seien auch Depressionen, Schizophrenie und affektive Störungen Themen.

Klienten können sich den Bus nicht leisten

Die Teuerungswelle hätte schließlich dazu geführt, „dass zur psychischen Krankheit auch existenzielle Sorgen dazukommen“, so die Geschäftsführerin. Mittlerweile sei die Situation so schlimm, „dass es Klienten gibt, die sich überlegen müssen, ob sie sich die Busfahrtkarte noch leisten können, um zur Beratung zu kommen“, schildert sie. Denn die Leute hätten oft kein Auto. „Für armutsgefährdete oder betroffene Menschen waren die letzten Jahre bereits sehr herausfordernd. Nun bringt die Teuerung gerade diese Menschen an den Rand der Existenz“, weiß Rath aus Erfahrung. Viele können die laufend steigenden Fixkosten bei der Deckung lebensnotwendiger Bedürfnisse einfach nicht mehr stemmen. „Die finanziellen Auffangnetze reagieren nur träge auf die derzeitigen Preissteigerungen“, kritisiert Rath.

Den größten Anstieg an Anfragen verzeichnet das PSZ derzeit zum Thema Wohnen. Die Wohnassistenz am Standort Stockerau betreut Menschen in den eigenen vier Wänden und unterstützt sie bei der Bewältigung des Alltags. „Da merken wir eine starke Nachfrage“, sagt Mayrhofer, „Corona hat den ohnedies kleinen Bewegungsradius dieser Menschen noch weiter eingeschränkt.“ Wichtig sei die Kommunikation, „es gibt Menschen, die drei Tage nichts Essen und Trinken“, veranschaulicht sie die Problematik.

Eine positive Seite kann Rath der Pandemie aber abgewinnen: „Corona hat zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen beigetragen.“ Die Menschen würden heute früher Hilfe suchen als vor der Corona-Krise.

Anfragen können unkompliziert von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr über die Erstinfo gestellt werden 02266/661 85- 55

