Mit nicht motorisierten Bikes, Scootern, Skateboards und sogar Inlineskates kann diese Anlage befahren werden. Das Besondere daran: Aufgrund der Steilwandkurven und kleinen Wellen wird genug Schwung erzeugt, dass man nicht mehr in die Pedale treten muss. Die Geschwindigkeit wird durch Gewichtsverlagerungen aufgenommen – je nach Steigung oder Gefälle müssten also Zieh- und Druckbewegungen mit dem Körper ausgeübt werden. FPÖ-Gemeinderat Dominik Sailer, Vorsitzender des Jugendausschusses, und SPÖ-Stadtrat Michael Kramer haben das Projekt maßgeblich vorangetrieben. „Es war uns wichtig, den Jugendlichen eine ansprechende und sportliche Betätigung an der frischen Luft zu ermöglichen“, erklärt Kramer. Das Freizeitangebot für Jugendliche soll noch erweitert werden, zudem wird es demnächst auch einen Jugendraum in Kapellerfeld geben.