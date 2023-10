ÖVP-Flugblatt in Korneuburg: „Lassen uns das nicht mehr gefallen“

Die Korneuburger ÖVP hält an der Rücktrittsforderung von Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann (SPÖ) als Vorsitzende des Stadtentwicklungsfonds (Sefko) fest. Ihre Forderung untermauert die Stadtorganisation jetzt mit einer Flugblattkampagne. Dort rechnet die ÖVP mit Haider-Wittmann im Speziellen, aber auch mit der gesamten SPÖ ab.

Der Haussegen zwischen ÖVP und SPÖ hängt schon seit der letzten Gemeinderatswahl 2020 schief. Mit der Diskussion über die Umwidmung der Raiffeisen-Gründe hat die Stimmung aber einen neuen Tiefpunkt erreicht. Wie berichtet, sprach die SPÖ angesichts der Umwidmung der Gründe in der Kwizdastraße von Betriebsgründen in teureres Wohnland von „Anlasswidmung“ und konfrontierte die Volksanwaltschaft mit dem Fall. Nicht zuletzt, weil man im Grundbuch auf einen hinterlegten Kaufvertrag zwischen dem Raiffeisen-Lagerhaus und einer Projektentwicklungsfirma stieß. In dem Vertrag sind die Details der Umwidmung als Verkaufsbedingungen enthalten.

ÖVP richtet Katalog mit Forderungen an die SPÖ

Das amtswegige Prüfverfahren der Volksanwaltschaft dauerte allerdings nicht lang und wurde eingestellt, wobei der Kaufvertrag nicht der Kontrollbefugnis der Volksanwaltschaft unterlag und daher keine Beachtung finden konnte. Die ÖVP interpretiert das Ergebnis auf ihrem Flugblatt so: „Die Volksanwaltschaft hat attestiert (...), dass die Stadtgemeinde einwandfreie Arbeit leistet!“ Konkret fordert die ÖVP einen „Stopp der persönlichen Untergriffe und Angriffe“, eine „öffentliche Richtigstellung“, einen „sofortigen Stopp der Standortschädigung durch parteipolitisch motivierte Aktionen“ und eben den Rücktritt der Sefko-Vorsitzenden.

„Wir erwarten uns eine Entschuldigung“, betont ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp. Haider-Wittmann habe gegen den Standort Korneuburg gearbeitet und „bringt außerdem mit Betriebsansiedlung nichts weiter“, kritisiert er. Seit Monaten werde die ÖVP von der SPÖ mit „grenzwertigen Sachen“ wie „falschen Tatsachen oder Vermutungen“ konfrontiert, beklagt Gepp. Mit der Flugblatt-Aktion wolle man jetzt die Dinge erklären und ins rechte Licht rücken. „Wir lassen uns das nicht mehr länger gefallen“, begründet der Stadtchef den Aktionismus.

Haider-Wittmann: „Kontrolle muss legitim sein“

Haider-Wittmann nimmt die Flugblätter „cool und gelassen“, wie sie sagt. Das war nicht immer so. Nach der ersten Rücktrittsaufforderung sei sie „sehr schockiert“ gewesen“. „Ich habe versucht, mein eigenes Verhalten zu reflektieren, indem ich mit anderen darüber rede“, erzählt sie. Es müsse legitim sein, Kontrollinstanzen anzurufen, ist sie überzeugt und erinnert: „Bei den grauslichen Umwidmungen in Wien hat die ÖVP auch den Stadtrechnungshof eingeschaltet, „das ist genau dasselbe“. Sie ortet in der ÖVP-Aktion eine „rein politische Geschichte ohne sachliche Rechtfertigung.“ Ein Rücktritt komme für sie nur in Frage, wenn sie an ihrer Arbeit gehindert werden würde, „denn die bedeutet Verantwortung“.

Schützenhilfe bekommt Haider-Wittmann von ihrer Fraktion, die geschlossen hinter ihr stehe. Für SPÖ-Fraktionsobmann Martin Peterl gab es innerhalb der ÖVP schon mehrere Vorfälle, denen in seinen Augen Rücktritte hätte folgen müssen: So erinnert er an das „Blöde Schwein“-Posting, den Verkauf des Stadtsaals oder die Übertragung sämtlicher Versicherung der Stadt an Stadtrat Hubert Holzer. „Die ÖVP soll vor ihrer eigenen Haustüre kehren“, fordert Peterl.