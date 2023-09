Umwidmung: Volksanwaltschaft stellt Prüfverfahren ein

Die Freude der SPÖ, dass die Volksanwaltschaft die Umwidmung der Raiffeisen-Gründe in der Kwizdastraße prüft, währte nur kurz: „Volksanwältin Gaby Schwarz von der ÖVP hat das amtswegige Prüfverfahren einstellen lassen“, bedauert SPÖ-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann. Damit wird die Umwidmung von Betriebsgründen in teureres Wohnland nicht dem Verfassungsgerichtshof vorgelegt. Das wäre die alternative Möglichkeit gewesen, die die Volksanwaltschaft gehabt hätte.

Wie berichtet, stieß die SPÖ im Grundbuch auf einen Kaufvertrag zwischen dem Raiffeisen-Lagerhaus Korneuburg und Umgebung und einer Projektentwicklungsfirma, in dem die Details der Umwidmung als Bedingungen für den Verkauf festgeschrieben sind. Die Umwidmung in Wohnland bedeutete eine Wertsteigerung des Grundstücks für das Lagerhaus als Verkäufer. Um vom Kuchen mitzuschneiden, sicherte sich die Stadt deshalb in einem städtebaulichen Vertrag einen Infrastrukturbeitrag in der Höhe von 1,6 Mio. Euro.

Die SPÖ sah in den Vorgängen eine „Anlasswidmung“ und konfrontierte die Volksanwaltschaft. Die hält nun fest, dass sie keine Anhaltspunkte einer Gesetzwidrigkeit erkenne. Wobei die Volksanwaltschaft dezidiert festhält, dass der hinterlegte Kaufvertrag im Prüfverfahren keine Rolle gespielt habe. „Dieser Kaufvertrag ist für die Volksanwaltschaft nicht prüfbar, weil privatrechtlich organisierte Gesellschaften, selbst wenn die öffentliche Hand daran beteiligt sein sollte, nicht ihrer Kontrollbefugnis unterliegen“, heißt es in der Stellungnahme der Volksanwaltschaft.

"Mehr Beweise kann man nicht vorlegen", sagt SPÖ-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann. Foto: Löwenstein

„Das irritiert doch sehr!“, sagt Haider-Wittmann, immerhin sei genau daran der Anlass einer vermuteten Anlasswidmung gesehen worden. Denn das seien genau die Verträge, in denen die Umwidmungsvorstellungen von Verkäufer und Käufer festgehalten sind. „Den Vorstellungen wurde dann durch Mehrheitsbeschluss der ÖVP Korneuburg entsprochen“, erinnert Haider-Wittmann und ergänzt: „Mehr Beweise kann man nicht vorlegen.“

Die rechtlichen Möglichkeiten der SPÖ sind damit erschöpft. „Die Entscheidung der Volksanwaltschaft ist, auch wenn sie sehr bedauernswert ist, zur Kenntnis zu nehmen. Man kann nur hoffen, dass tatsächlich objektiv und ausreichend geprüft wurde“, sagt die SPÖ-Gemeinderätin. Jetzt könnten nur die betroffenen Anrainer im Zuge eines Verwaltungsverfahrens bis zum Verfassungsgerichtshof ziehen. „Denen bieten wir bei Bedarf gerne unsere Unterstützung an“, betont Haider-Wittmann und sie verspricht, auch künftige Umwidmungen in der Stadt genau zu prüfen. „Insbesondere, ob tatsächlich die Interessen der Stadt Korneuburg dabei im Vordergrund stehen.“