Polizei schnappt Autodiebe

Ein 20-jähriger Mann erstattete am 15. Jänner gegen 23.30 Uhr Anzeige bei der Polizeiinspektion Gerasdorf bei Wien, da sein vor der Haustüre geparkter Pkw gestohlen worden war. Nur zwei Stunden später wurden Bedienstete der Polizeiinspektion Langobardenstraße in Wien 22 auf das gestohlene Fahrzeug aufmerksam. Trotz Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn entzog sich der Lenker der Anhaltung.

Letztendlich konnte das gestohlene Fahrzeug auf einem Feldweg im Gemeindegebiet von Groß-Enzersdorf angehalten werden. Während der Lenker flüchtete, konnte der 37-jährige slowakische Beifahrer vorläufig festgenommen werden. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, unter Beiziehung der Flugpolizei und Diensthundestreifen, konnte der flüchtige Fahrer nicht aufgefunden werden. Im Kofferraum des gestohlenen Pkws befand sich eine Rüttelplatte, die unmittelbar nach dem Pkw-Diebstahl durch die beiden Beschuldigten von einer Baustelle in Wien 22 gestohlen wurde.

Der 37-jährige Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungsmaßnahmen ist es den Bediensteten der Polizeiinspektion Gerasdorf gelungen, die Identität des Fahrers auszuforschen. Nach dem 29-jährigen slowakischen Beschuldigten wurde aufgrund eines Haftbefehls gefahndet. Er konnte durch Bedienstete der Polizeiinspektion Hauptbahnhof (Wien) am 14. Februar bei einer durchgeführten Zugkontrolle angehalten und vorläufig festgenommen werden. Der 29-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

