Gefährlicher Einsatz für Kameraden

Für die 57 Mitglieder aus dem 9. Katastrophenhilfsdienst unter der Leitung des Gerasdorfer FF-Kommandanten Alfred Kiesling hieß es am Sonntag früh aufstehen. Bereits um drei Uhr traf man sich zur Abfahrt in Stetteldorf. Kameraden aus Gerasdorf, Seyring, Korneuburg, Hagenbrunn, Stetteldorf, Niederrußbach, Stranzendorf und Steinabrunn machten sich auf nach Hirschwang. Ihre Aufgabe war es, neue Schlauchleitungen auf den Berg zu legen bzw. bestehende zu erweitern – keine leichte Sache, zumal das Gebiet immer wieder wegen der Löschflugzeuge und Hubschrauber geräumt werden musste, wie der Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos schildert. Auch vor Felsstürzen mussten sich die Freiwilligen hüten. „Es brennt teilweise unterirdisch zwischen den Steinen“, so der Sprecher. Durch die rasche Abkühlung durch das Löschwasser kommen die Steine leicht in Bewegung.