Leobendorf: 83 alte Mopeds und Motorräder waren unterwegs

Die zum 23. Mal ausgetragene RBO-Trophy führte heuer über 81 Kilometer von der Firma Stöckl über das Kreuttal und den Buschberg nach Ernstbrunn, Simonsfeld und Haselbach zum Ziel auf den Michelsberg. 83 Teilnehmer in acht Kategorien waren am Start. Die Mopeds, Roller und Motorräder traten gegeneinander in den verschiedensten Altersklassen an.

Diejenigen, die ihre geschätzte Fahrzeitangabe am Start nach Absolvierung der Strecke am genauesten erreichten, waren vorne dabei. Bei den Mopeds gewann Roman Ofner. Die Rollergruppe entschied Michael Körbel für sich. Günter Bernard war in der Gruppe „Motorräder bis 175 ccm“ der treffsicherste. Die Kategorie „Motorräder bis 250 ccm“ konnte Roman Schütz für sich entscheiden. Bei „Über 250 ccm“ war es Johann Schodl, der sich durchsetzen konnte. In der Gruppe „Youngtimer 1970 bis 1986“ war auf seiner Kawasaki Z900 Johann Martin die Nummer eins.

In der Klasse „Damen allgemein“ setzte sich unter vier Teilnehmerinnen Brigitte Lippek durch. Und zu guter Letzt war es Anton Schneider in der Kategorie „Motorräder bis 1945 Vorkrieg“, der die Nase knapp voran hatte. Die Siegerehrung beim hiesigen Gasthaus am Michelberg nahmen RBO-Geschäftsführer Thomas Stöckl und dessen Vater Hermann vor. Die am weitest angereiste Gruppe kam übrigens aus Feldkirch in Vorarlberg.