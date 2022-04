Langenzersdorf: Kurzparkzonen an Wien-Grenze

Werbung

Die neue Parkraumbewirtschaftung in Wien – sprich, ohne Pickerl geht nichts mehr – führte in der Hanak-Gemeinde zu teils unhaltbaren Zuständen. Die Straßenzüge sind zum größten Teil von morgens bis abends zugeparkt. Fahrzeuge aus dem gesamten nördlichen Niederösterreich, aber auch aus Wien und zudem noch Pkw mit ausländischen Kennzeichen werden in Langenzersdorf abgestellt.

Vor der Einführung der Wiener Parkpickerl-Pflicht konnte man die Auswirkungen auf die Marktgemeinde noch nicht wirklich abschätzen. Man wollte die Entwicklung abwarten, die Situation bewerten und dann entsprechende Maßnahmen setzen.

Beispiele in anderen Umlandgemeinden gibt es bereits. Daran will man sich nun auch in Langenzersdorf orientieren und in gewissen Bereichen Kurzparkzonen einführen.

„Betroffen sind in erster Linie jene Ortsteile, die unmittelbar an die Wiener Stadtgrenze anrainen. Dabei handelt es sich um das Industriegebiet Langenzersdorf Süd, einen Teil der Dirnelwiese sowie den Bereich der Strebersdorfer Straße, Begleitstraße Nord und Setzfeld“, skizziert ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser.

In diesen Gebieten wird von Montag bis Freitag im Zeitraum zwischen 9 und 22 Uhr eine gebührenfreie Kurzparkzone eingerichtet. Anrainer mit Hauptwohnsitz in Langenzersdorf, Unternehmen und Beschäftigte haben jedoch die Möglichkeit, eine entsprechende Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Diese bezieht sich darauf, den Pkw in diesen Zonen gebührenfrei parken zu können.

Die neue Parkordnung soll laut Arbesser voraussichtlich Anfang Mai 2022 in Kraft treten. „Ich hoffe, dass diese Maßnahmen in den betroffenen Gebieten eine Verbesserung mit sich bringt“, ist Arbesser zuversichtlich.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.