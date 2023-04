Hagenbrunn: Mehr Einnahmen aus Kommunalsteuer

Laut Auskunft der Gemeinde Hagenbrunn ist der Rechnungsabschluss 2022 der Marktgemeinde sehr erfreulich ausgefallen. Die Steuereinnahmen haben sich positiv entwickelt, allein die Kommunalsteuer weist ein Plus von 12 Prozent zum Vorjahr auf und beträgt insgesamt 2,5 Millionen Euro.

Das Nettoergebnis der Ergebnisrechnung beträgt 1,4 Millionen Euro, hier sind bereits Abschreibungen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro berücksichtigt.

Haushaltspotenzial weist gute Entwicklung auf

Erfreulich ist auch der nahezu gleich gebliebene Schuldenstand - trotz Investitionen - in Höhe von unter 2,8 Millionen Euro. Die Schulden per 31. Dezember 2022 beliefen sich auf exakt 2.768.000 Euro (2021: 2.848.000 Euro). 496.000 Euro Schulden wurden getilgt und 416.000 Euro an Darlehen neu aufgenommen - für Grundstücksankauf und Straßenbau.

Viele Vorhaben konnten durch die gute Entwicklung des Haushaltspotenzials finanziert werden, welches (inklusive des kumulierten Haushaltspotenzials vom Vorjahr) mit 1,76 Millionen Euro äußerst positiv zu bewerten ist. So wurde unter anderem der Ankauf eines Grundstückes abgewickelt, dazu kommt die Erweiterung und Neuerrichtung von Spielplätzen sowie die Renovierung der Ortskapelle Flandorf. Im Industriegebiet wurde ein Kreisverkehr neu errichtet, um den Wirtschaftsstandort Hagenbrunn weiterhin attraktiv zu gestalten. Nach Abzug aller Ausgaben der Gemeinde ergibt sich ein Überschuss von 1.474.503 Euro.

