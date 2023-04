Plus im Budget

Eine erfreuliche Entwicklung zeigte der Jahresabschluss 2022, den Amtsleiter Günter Hartl in der Gemeinderatssitzung präsentierte. Der Summe der Erträge in der Höhe von 11.471.895,52 Euro stehen Aufwendungen in der Höhe von 11.032.317,79 Euro gegenüber. Die Abgabenertragsanteile sind mit 4.190.570 Euro „in die Höhe geschossen“, so Hartl. Das Plus zum Jahr 2021 macht rund 500.000 Euro aus. Allerdings müsse man vorsichtig sein, „denn offenbar wurde einiges vorgeschossen, das jetzt zurückgehalten wird“, erklärte Hartl.

Die Schulden der Gemeinde konnten gesenkt werden. Sie beliefen sich mit Ende Dezember auf 10.343.320 Euro.

Ein erfreuliches Ergebnis habe die Kommunalsteuer gebracht, die zeige, dass es den Betrieben in der Gemeinde gut geht. Die doch recht deutlich höheren Lohnabschlüsse im vergangenen Herbst sollten laut Hartl für 2023 einen weiteren Anstieg bei der Kommunalsteuer bringen.

Kritik gab es von SPÖ-Gemeinderat Martin Baumhauer, weil bei den Rückstellungen für Rechnungen kein Nachweis für die Höhe der Rückstellungen erbracht wurde. In Summe handelt es sich um 120.600 Euro.

Der Jahresabschluss wurde schließlich mit großer Stimmenmehrheit angenommen.

