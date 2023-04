Award für Korneuburger Rechtsanwalt Trappmaier

Der Speaker Slam fand nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München nun in Mastershausen (Deutschland) am 13. April statt: Die Herausforderung des Abends bestand für die 125 Finalisten aus 13 Ländern, die auf zwei Bühnen gegeneinander antraten darin, das internationale Publikum vor Ort und via Live-Stream sowie die fachkundige Jury, welche sich aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, für das Thema zu begeistern – in nur vier Minuten.

Und dann leben Sie Ihr Leben so, als ob es wichtig wäre Bernd Trappmaier in seiner Rede

Der Korneuburger Rechtsanwalt Bernd Trappmaier hat als Experte für Unternehmensnachfolge die These vertreten, dass es nicht auf Unternehmensbewertungen ankommt, sondern auf die Persönlichkeit des Unternehmers und die Vision des Unternehmens. „Arbeiten Sie aus, wo Sie im Leben hinwollen. Und dann leben Sie Ihr Leben so, als ob es wichtig wäre“, gibt er zum Abschluss zu bedenken. Eines sei sicher: Unternehmen werden nur zu dem Zweck gegründet, um verkauft zu werden.

Trappmaier wurde beim Redner-Wettbewerb in Masterhausen mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet.

