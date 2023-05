„Zum Fritz“: Die Suche nach einem Koch geht weiter

Fritz Dafert spielte mit dem Gedanken, sein Leitzersdorfer Gasthaus „Zum Fritz“ zu schließen, weil er momentan kein Personal zur Verfügung hat. Jetzt verhilft er sich mit reduzierten Öffnungszeiten: „Wir haben tagsüber jetzt unter der Woche geschlossen, aber das Wochenende ist weiterhin ganz wichtig für uns. Ich will meine Leute behalten“, erklärt er. Das Service-Team solle nicht in die Arbeitslosigkeit schlittern.

Im Vergleich zum NÖN-Gespräch vor zwei Wochen klingt er nun wesentlich optimistischer. Das liegt daran, dass er mehrere ernsthafte Bewerbungen bekommen hat. „Drei Personen haben bereits einen Probetag absolviert. Einer davon ist vielversprechend, kann uns aber erst nach dem Betriebsurlaub unterstützen. Derweil müssen wir uns also weiter mit einer Aushilfe behelfen und die Öffnungszeiten entsprechend anpassen“, erklärt Dafert.

Ich möchte meine Kunden nicht enttäuschen, deswegen muss ich bei der Personalauswahl anspruchsvoll sein. Fritz Dafert

Er sieht sich trotzdem noch mit einigen Problemen und Launen des Arbeitsmarktes konfrontiert. Etwa, dass eine Küchenhilfe kurz vor dem Bewerbungsgespräch absagte, weil es ihr angeblich zu weit sei, obwohl sie aus einer Nachbargemeinde anreisen würde.

Die Stammkundschaften halten dem Lokal in dieser turbulenten Zeit die Treue, was wohl auch an der gleichbleibend ausgezeichneten Betreuung durch das Service-Team liegt. „Ich möchte meine Kunden nicht enttäuschen, deswegen muss ich bei der Personalauswahl anspruchsvoll sein. Ich kann nicht einfach irgendjemanden herein stellen, nur damit ich einen Koch habe“, betont Dafert.

Veranstaltungen finden statt, Bewerbungen werden angenommen

Doch auch mit dem reduzierten Personal gelingt es ihm und seinem Team die unterschiedlichen Veranstaltungen zu betreuen - so den Vortrag der Astronomischen Gesellschaft am vorigen Freitag oder eine Feier mit über 50 Personen am Folgetag.

Dafert nimmt weiterhin gerne Bewerbungen für Köche und Küchenhilfen an.

Gefahr für die Infrastruktur

