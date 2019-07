Bis längstens 30. August wird die Ortsdurchfahrt von Stetten komplett gesperrt. Grund ist der Anschluss an den Regenwasser-Sammelkanal. Dieser quert die Wiener Straße im Bereich der Neubergstraße zur Feldkellergasse. Die Wiener Straße wird somit unterbrochen, die Neubergstraße wird im Kreuzungsbereich zur Sackgasse.

Beginnend mit 29. Juli wird für Autofahrer eine großräumige Umleitung von Seebarn über Manhartsbrunn, Enzersfeld und Flandorf eingerichtet. „Nur für die Linienbusse gibt es eine örtliche Umleitung über Nebenstrecken, somit soll auch der Fahrplan einzuhalten sein“, erklärt SP-Bürgermeister Thomas Seifert.

Der Regenwasserkanal wurde bereits vor zwei Jahren gebaut und soll nach dem Anschluss an den Bereich Feldkellergasse das Regenwasser nicht mehr zur Kläranlage, sondern in den Donaugraben leiten, berichtet Seifert. Dadurch wird die Kläranlage auch entlastet. Für die nun anstehenden Arbeiten habe man sich umfangreich vorbereiten müssen, weil in unmittelbarer Nähe auch andere Leitungen verlegt sind. „Alles, was wir befürchtet haben, ist noch schlimmer gekommen“, schildert Seifert die Probleme nach genauem Studium der Pläne.

Hauptwasserrohr als Gefahrenquelle

Im Detail handelt es sich vor allem um eine Hauptwasserleitung der EVN, die bis Großmugl weite Teile des Weinviertels speist. „Wir müssen hier mit großer Vorsicht arbeiten“, erklärt der zuständige Bauleiter Leonhard Wimmer von Held & Francke im Gespräch mit der NÖN, denn das Wasserrohr in vier Metern Tiefe ist „schon altes Rohrmaterial, das spröde sein könnte“, so Wimmer.

Das Rohr hat zwar einen Durchmesser von „nur“ 30 Zentimetern, aber es steht unter einem Druck von gewaltigen zehn Bar – in Haushalten sind es meist um die vier Bar. Eine unabsichtliche Beschädigung dieses Rohrstrangs kann für die Arbeiter in der Künette sogar zur ernsthaften Gefahr werden. Zudem könnte es in vielen Orten Probleme mit der Wasserversorgung geben. „Lieber langsam“, lautet daher für Wimmer die Devise, denn es handelt es sich im Arbeitsbereich auch noch um harte Bodenverhältnisse, die die Arbeit erschweren.

Trotz der nötigen Vorsicht könnte die geplante Bauzeit unterschritten werden: Ohne Zwischenfälle und mit Wetterglück könnten die Arbeiten schon gegen Mitte August abgeschlossen sein, schätzt Wimmer.