Gericht: Frau muss trotz Freispruch in Haft

Sechs Jahre hielt sich eine 32-jährige Österreicherin mit serbischen Wurzeln versteckt, nachdem sie aus der Strafhaft in Schwarzau (Bezirk Neunkirchen) geflohen war. Dort saß sie wegen Raubes ein. Zum Teil verbrachte sie die Zeit, in der sie untergetaucht war, bei einem 57-Jährigen in der Kreuzensteiner Region. Am 24. Dezember 2021 soll sie ohne das Wissen des Mannes dessen Autoschlüssel an sich genommen haben. Die Frau, die keinen Führerschein besitzt, wickelte das Auto nach kurzer Fahrzeit um einen Baum.

Angeklagt war sie am Landesgericht Korneuburg wegen Paragraf 136 des Strafgesetzbuchs „Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen“. In ihrer Version hatte ihr der Mann die Autoschlüssel freiwillig gegeben. Dessen Aussage bei der Polizei sprach eine andere Sprache, vor Gericht verweigerte der 57-Jährige aber die Aussage, um sich nicht selbst zu belasten, wenn er sie wissend auf der Flucht versteckt hatte, und andererseits: „Ich belaste sie nicht.“

Damit war für Richter Martin Bodner, der für diese Verhandlung zwei Termine benötigte, da der 57-Jährige nicht erschienen war, alles klar. Es wäre nur strafbar gewesen, wenn die Frau das Auto nicht hätte benutzen dürfen. So ergab das einen glatten Freispruch. In Haft bleibt sie trotzdem für den Raub, für den sie zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde, und zwar bis 2029.

