„Wir wissen, was das medizinische Personal, die Angestellten der Supermärkte und alle, die das Leben aufrecht erhalten, leisten müssen“, begründet Teilnehmerin Hannelore Huber die tägliche Aktion.

Meist sind es dieselben Personen, die mitmachen, manchmal kommen aber auch Neuzugänge hinzu. Wichtig ist aber dabei natürlich, dass auch auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand der Teilnehmer geachtet wird.

Die engagierten „Klatscher“ hatten auch den ausdrücklichen Wunsch, in der NÖN zu erscheinen. Huber erklärt, warum: „Damit all jene Personen, die das betrifft, auch wissen, dass sie in Ernstbrunn gewürdigt werden. Auch wenn sie unser Klatschen nicht hören können.“

-jch-