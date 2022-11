Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Hausleiten

Eine 72-Jährige dürfte mit ihrem Pkw den entgegenkommenden Wagen eines 38-Jährigen touchiert haben und frontal in das Auto eines 27-Jährigen gekracht sein, teilte die Polizei am Mittwoch per Aussendung mit. Die Wienerin wurde lebensgefährlich verletzt. Der 27-Jährige, der 38-Jährige sowie seine Mitfahrer - eine 40-Jährige und ein einjähriges Kind - erlitten ebenfalls Blessuren.

Die 72-Jährige aus Wien-Penzing und der 38-Jährige aus dem Bezirk Horn waren nach dem Unfall am späten Nachmittag in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Pensionistin wurde im Universitätsklinikum Krems behandelt. Die anderen Verletzten wurden in das Landesklinikum Korneuburg transportiert. Der 27-Jährige stammt den Angaben zufolge aus dem Bezirk Tulln.

