Mit Ende April hat der ÖVP-Chef von Stetten, Richard Lampl, seinen Rücktritt aus allen Funktionen bekanntgegeben. „15 Jahre als Parteichef sind genug“, erklärt er im Gespräch mit der NÖN. Seine Gesundheit nannte er als Grund für seinen Ausstieg aus der Politik, „ in Zeiten, in denen die Gesundheit wichtig ist, muss man auch so einen Schritt setzen“, so Lampl. Parteiintern kommt der Rücktritt nicht überraschend, denn eigentlich wäre für den 26. April ein Parteitag geplant gewesen. Die Versammlungsverbote hatten dies aber verhindert.

Die Nachfolge ist vorerst geklärt, Josef Jatschka wird als Geschäftsführer vorerst die Partei leiten. Im Gemeinderat rückt Tanzschulbesitzer Thomas Danek nach. Seit Jänner 2005 stand der 61-jährige Lampl an der Spitze der ÖVP in Stetten, „jetzt gehe ich schon auch in Wehmut“, erklärt er. In diesen 15 Jahren habe er besonders den freundlichen Umgang mit den Ortsbewohnern bei seiner Arbeit schätzen gelernt. Als Highlight seiner Arbeit in den letzten Jahren sieht er den Spielplatz, den die ÖVP bei der Pfarre gebaut hat. „Jetzt ist Zeit und Gelegenheit, dass sich Jüngere beweisen“, erklärt Lampl.