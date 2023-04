Familie Litsch erhielt „Gutes vom Bauernhof“-Siegel

Insgesamt fünf Direktvermarkter wurden bei der Generalversammlung des Landesverbandes für bäuerliche Direktvermarkter Niederösterreichs (LVDV) mit der österreichweiten bäuerlichen Marke „Gutes vom Bauernhof“ ausgezeichnet. Eine ging nach Ringendorf an Sylvia und Johann Litsch: Die Familie betreibt einen Ackerbaubetrieb im Nebenerwerb. Zusätzlich hat sie auch Mastschweine für die Direktvermarktung. Jede zweite Woche verkauft sie verschiedene Würste, Leberkäse, Schinken, Speck, Wurst und Frischfleisch in Simonsfeld am Bauernmarkt.

„Gutes vom Bauernhof“ ist die österreichweite Auszeichnung für qualitätsvolle Direktvermarktungsbetriebe, die garantieren, dass die Produkte aus bäuerlicher Herstellung stammen und unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Produktionsstandards erzeugt werden. Die Betriebe werden von unabhängigen Kontrollstellen nach den EU-notifizierten Richtlinien zur Qualitäts- und Herkunftssicherung für bäuerliche Direktvermarkter kontrolliert und bewertet.

171 Betriebe haben „Gutes vom Bauernhof“-Auszeichnung

Die Urkunden und Hoftafeln wurden von Vizepräsident Lorenz Mayr (Landwirtschaftskammer NÖ) und LVDV-Obmann Johann Höfinger überreicht. Die Auszeichnung ist für Konsumenten ein klares Zeichen, wo garantiert bäuerliche Produkte zu finden sind. Insgesamt lassen mittlerweile 171 „Gutes vom Bauernhof“-Betriebe ihre Kunden wissen, dass sie für ausgezeichnete Qualität stehen.

Alle „Gutes vom Bauernhof“-Betriebe sind auf der Website www.gutesvombauernhof.at sowie im Einkaufsführer und in der App „Schmankerl-Navi“ zu finden. Der kostenlose Einkaufsführer kann unter 05/0259/26500 angefordert werden.

