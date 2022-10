Rochade im Gemeinderat bei SPÖ und FPÖ: Gleich drei ziehen sich zurück

Vizebürgermeister Othmar Holzer (SPÖ) geht in Polit-Pension: „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, mich ins private Leben zurückzuziehen“, erklärt er auf NÖN-Nachfrage. Er wird im November 60 Jahre alt und befindet sich als AUVA-Mitarbeiter bereits in Altersteilzeit. Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) wurde am Dienstag darüber informiert.

Heinz Scheele, derzeit SPÖ-Stadtrat, wird aller Voraussicht nach das Amt des Vizebürgermeisters übernehmen. Markus Rosenberger, derzeit Gemeinderat und Vorsitzender im Ausschuss für Bauwesen und Stadtentwicklung, wird Stadtrat. Ihre Funktion als Sozialstadträtin gibt Samira Mujkanovic ab – vorerst, wie sie sagt.

„Will mich auf das Studium konzentrieren“

„Ich studiere Rechtswissenschaften und bin im letzten Abschnitt und ich möchte mich in den nächsten paar Semestern auf das Studium konzentrieren, damit ich es in absehbarer Zeit beenden kann“, erklärt die 25-Jährige. Ihr wird Gemeinderat Admir Osmanovic folgen. Zwei SPÖ-Funktionäre werden damit in den Gemeinderat nachrücken. Ein Name, der bereits genannt wurde, ist Unterzögersdorfs Ortsvorsteher Jürgen Ruzicka. Mujkanovic hofft, dass sich außerdem wieder eine Frau lokalpolitisch engagiert.

Und: FPÖ-Gemeinderätin Nadine Inführ, die nach dem plötzlichen Rückzug von Klaus Polacek erst im Frühjahr sein Mandat übernommen hat, legt dieses wieder zurück. „Sie zieht weg“, erklärt FPÖ-Stadtrat Herbert Pohl, dass sie im September ihren Lebensmittelpunkt von Stockerau nach Sierndorf-Umgebung verlegt hat. Das habe man zwar gewusst: „Dass es so schnell geht, haben wir nicht geahnt.“ Wer ihr nachfolgen wird, steht noch nicht fest.

Holzer war für sechs Monate Bürgermeister

Othmar Holzer ist seit 42 Jahren politisch aktiv, seit 1995 im Gemeinderat, später fungierte er als Stadtrat in verschiedenen Ressorts. „Ich habe viele Wegbegleiter gehabt, es hat viele Höhen und Tiefen gegeben.“ Er erinnert sich gern an seinem Urlaub 2018 zurück, als er gefragt wurde, ob er nicht das Amt des Bürgermeisters übernehmen wolle. Helmut Laab zog sich zurück, vorgezogene Neuwahlen standen im Raum. „In diesen sechs Monaten habe ich die Geschicke der Stadt führen dürfen. Das war eine besondere Herausforderung, aber hat sehr viel Spaß und Freude gemacht.“

Dass bei der Gemeinderatswahl 2019 die ÖVP die Oberhand gewann, war für ihn „sicher schmerzhaft“. Aber: „Ich habe nicht die Verantwortung gescheut und bin geblieben.“ Die SPÖ ging (wie die FPÖ) eine Allianz mit der ÖVP ein, Holzer fungierte seit 2019 als zweiter Vizebürgermeister. „Wir wollten nicht in Opposition gehen, sondern weiter für unsere Bürger arbeiten.“

Über die „große Kritik“ an die SPÖ

Eines hat sich jetzt, wo die ÖVP an der Regierungsspitze steht, für ihn gezeigt: Eine Stadt wie Stockerau könne nicht ohne Schulden politisch geführt werden. Das sei immer die „große Kritik“ an die SPÖ gewesen, aber „es geht ganz einfach nicht anders“, betont Holzer. „Ich muss dazu sagen, dass wir Schulden immer zum Wohle der Stockerauer gemacht machen.“ Man habe in den Bereich Sport und Freizeit investiert oder beispielsweise die Errichtung des Stadtsaals Z2000 forciert. „Das kann man nicht ohne Fremdfinanzierung durchführen.“

Die Zusammenarbeit mit der ÖVP sieht er positiv. „Sie hat recht gut funktioniert“, schildert Holzer. „Ich möchte mich auch bei allen Kollegen dafür bedanken.“ Positiv bewertet er auch die politische Arbeit der letzten Jahre: „In Wahrheit würde ich fast alle Entscheidungen wieder treffen.“ Nur den Stopp des Erneuerungs- und Erweiterungsprojektes der beiden Volksschulen im Frühjahr 2019 wegen Mehrkosten von 800.000 Euro benennt er als schmerzvollen Schritt. 2022 ist nun die Stadt mit einem Projekt konfrontiert, deren Kosten weit höher seien. „Ich hätte in der Funktion des Bürgermeisters aus jetziger Sicht unterschreiben sollen.“

„Vielleicht wird SPÖ wieder die stärkste Kraft“

Der 59-Jährige wird sich jetzt auf seine Familie konzentrieren, nachdem er viel Zeit in Sitzungen, bei öffentlichen Auftritten und in Vereinen – Holzer war etwa zehn Jahre lang Präsident beim SV Stockerau – aufgewendet habe. „Meine Familie und meine Frau sind immer hinter mir gestanden.“

Er ist weiterhin Obmann der Naturfreunde, möchte außerdem „a bissl mehr Bewegung“ machen und werde sich „als normaler SPÖ-Funktionär für die Anliegen der Sozialdemokratie einsetzen“. Nachsatz: „Vielleicht gelingt es, dass die SPÖ wieder die stärkste und bestimmende Kraft in Stockerau wird.“

Mujkanovic: „Entscheidung war nicht leicht“

Samira Mujkanovic ist 2019 in den Gemeinderat gezogen und war zuerst Jugendgemeinderätin, bevor sie im Februar 2021 Gabriele Steuer nachgefolgt ist und seitdem als Sozialstadträtin aktiv ist. „Ich habe mir die Entscheidung nicht besonders einfach gemacht“, erklärt sie. „Ich habe immer 24 Stunden den Gemeinderat und die Gemeinde im Kopf gehabt. Natürlich wäre es eine Option gewesen, ein bisschen zurückzuschrauben, aber das bin ich einfach nicht.“

Ein endgültiges Ende in der Lokalpolitik bedeutet das für sie nicht: „Sobald ich mein Studium abgeschlossen habe, will ich wieder aktiv sein. Das ist etwas, dass ich betont habe, und was auch die Partei sehr positiv empfangen hat.“

Welche Erfolge die Sozialstadträtin benennt

Sie blicke „äußerst positiv“ auf ihre Zeit im Gemeinderat zurück. Als „mein Baby“ in ihrer Zeit als Gemeinderätin bezeichnet sie die Fahrtkostenunterstützung für Studierende: „Das ist in der Umgebung sehr einmalig.“ Der Heizkostenzuschuss hat sich sukzessive von 90 auf mittlerweile 300 Euro erhöht, die Mietzinsunterstützung sei effizienter gestaltet worden.

Ihr werde stets die Corona-Pandemie in Erinnerung bleiben und wie gut in Stockerau die Test- und Impfstraßen funktioniert haben. Stockerau hat einen Krisentopf für Ukraine-Flüchtlinge geschaffen. „Ganz besonders erfüllt haben mich die einzelnen Gespräche mit jenen, die bei mir angedockt haben. Das waren durchwegs Frauen“, schildert sie, dass etwa mit Sozialklubs dann Lösungen für ihre Probleme gesucht worden seien. „Das war immer sehr wichtig, dass die Leute bei mir anrufen können.“

Mujkanovic hat Vorbereitungen für die Errichtung eines neuen Kindergartens mitgetroffen und war bei der Etablierung von Frauenstartwohnungen beteiligt. „Man sieht, wenn man sich dahinterklemmt, dann geht schon etwas weiter.“

