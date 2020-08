Das alte Feuerwehrhaus, das mitten im Ort an der Hauptstraße steht, ist ein historisches Juwel. Es ist das älteste FF-Haus dieser Bauart in ganz NÖ, das noch so erhalten ist. Deswegen wurde auch der Schlauchturm nie abgebaut, obwohl das Gebäude schon lange Zeit nicht mehr als Basis für die Silberhelme genutzt wird. Das Innere dient nur noch zu Lagerzwecken.

Im Zuge der Vorbereitungen auf das anstehende 110-Jahr-Jubiläum der Feuerwehr wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Das Resultat war ernüchternd: Die Dachsparren waren bereits morsch, die Fassade unscheinbar und abgeschlagen.

Wann immer in der Großgemeinde Großmugl die Renovierung einer historisch wertvollen Fassade ansteht, kommt Harald Stöcklmayer zum Zug. Mit seiner handwerklichen Expertise und seinem Wissen um alte Materialien und Stile hat er schon mehrere Denkmäler wieder in den alten Zustand versetzt. So hat er das alte Feuerwehrhaus in Roseldorf aus dem Dornröschenschlaf geholt und ein Schmuckkästchen im Ortszentrum entstehen lassen.

Aber auch das aktuelle Feuerwehrhaus ist nach 31 Jahren stark renovierungsbedürftig, und so wird dieses Gebäude derzeit ebenfalls saniert. Vor allem die Fassade an der Wetterseite ist arg in Mitleidenschaft gezogen.

Soweit nicht Stöcklmayer oder professionelle Baufirmen beauftragt wurden, legten die Kameraden der Feuerwehr in vielen Stunden freiwilliger Arbeit Hand an. Ohne diese Eigenleistungen wären diese beiden Projekte finanziell nicht zu stemmen gewesen.

Nun hoffen alle, dass bis zum Frühjahr 2021 die Umstände es erlauben, einen Festakt für das Jubiläum zu begehen.