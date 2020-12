Schon seit 2015 trägt sich die Gemeinde mit dem Gedanken, auf dem Gelände des ehemaligen Ziegelwerks in Roseldorf ein neues Gewerbegebiet anzulegen. In diversen Sitzungen wurden einzelne vorbereitende Schritte gesetzt. Wirklich konkret wurde es dann aber in der Sitzung vom 26. September 2017, in der einstimmig beschlossen wurde, der landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaft Zistersdorf (EGZ GmbH) ein Angebot zum Erwerb einer Teilfläche von 5.000 Quadratemetern für die Errichtung eines Bürogebäudes und einer Lagerhalle zu legen.

Für die Gemeinde bedeutete das natürlich die Bereitstellung der Mittel, um die erforderlichen Vorarbeiten wie etwa Böschung- und Hangsicherungen, die Infrastrukturmaßnahmen und die erforderlichen Straßenbauwerke des Areals zu gewährleisten. Aus damaliger Sicht konnte zwar noch keine verbindliche Zusage über den Zeitpunkt der Fertigstellung getroffen werden, diese wurde aber innerhalb der nächsten drei Jahre angestrebt. Daneben war auch noch der Teilungsplan zu erstellen.

Lehner: „Gibt schon viele Interessenten“

2018 wurde mit den Erdarbeiten begonnen. Die abgebaute lehmige Erde war ein idealer Baustoff für die Errichtung eines Rückhaltebeckens in Herzogbirbaum. Damit konnte sich die Gemeinde die Kosten für die Entsorgung des abgebauten Materials und die Materialbeschaffung für den zu errichtenden Damm ersparen, und die kurzen Transportwege taten ein Übriges für eine ökonomische Lösung.

Im September 2019 wurden schließlich die Planungsarbeiten für die Erschließung des Geländes vergeben. Diese fand dann 2020 statt.

Bürgermeister Karl Lehner (ÖVP) blickt zurück und resümiert: „Vonseiten der Gemeinde sind nun alle Voraussetzungen für die Besiedelung des Gewerbegebiets geschaffen. Die Straße, die Leitungen und der Kanal sind fertig. Auch die laut Auflagen erforderlichen Bäume und Sträucher sind gepflanzt.“ Im Frühjahr wird der erste Betrieb auf einem Grundstück von 5.000 Quadratemetern zu bauen beginnen. Für die weiteren Flächen gibt es auch schon Interessenten, „da geht es aber um kleinere Flächen“, so Lehner.