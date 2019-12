Der Wechsel des ehemaligen SPÖ-Gemeinderats Herbert Danecek zur neu gegründeten Bürgerliste „UNS“ ließ Fragen in Bezug auf das Weiterbestehen der Sozialdemokraten in Ernstbrunn entstehen. Wie die NÖN bereits in der Vorwoche berichtete, formiert sich die SPÖ unter dem 25 Jahre jungen Parteivorsitzenden Gerold Groß neu.

Seit drei Jahren ist Groß bereits Parteimitglied, nun wurde er von SPÖ-Regionalgeschäftsführer Johann Keminger gefragt, ob er den Parteivorsitz der SPÖ Ernstbrunn übernehmen und die Partei zu neuer Stärke führen will. „Das war keine lang geplante Entscheidung“, so Groß. Er tritt an, „um die Kommunalpolitik umzukrempeln und ein jüngeres Gesamtbild in der SPÖ zu schaffen“. Die Motivation ist groß: „Ich habe mir zum Ziel gesetzt, sämtliche Haushalte abzuklappern und herauszufinden, was die Leute wollen und was sie nicht so leiwand in Ernstbrunn finden.“

Im Bereich der Bürgernähe wurde laut Groß unter Danecek definitiv zu wenig getan. „Es ist mir mit meinen 25 Jahren ein Anliegen, den Menschen zu zeigen, dass sie sich jederzeit an mich wenden können, wenn sie Probleme haben oder unzufrieden sind. Ich will auf die Bürger zugehen, im Sinne der Menschlichkeit“, streicht Groß den Grundsatz, den für ihn jeder Sozialdemokrat verinnerlicht haben sollte, he raus.

Groß geht mit dem Ziel in die Wahl, mehr Arbeitsplätze in Ernstbrunn zu schaffen. Auch Bezirksvorsitzender Martin Peterl ist sich sicher, dass Groß die SPÖ in Ernstbrunn „in eine neue Ära führen wird“.