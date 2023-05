Gitarre zum Abschied für Perzendorfer Urgstein

Mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge verabschiedete sich Helmuth Lanschützer am 4. Mai von seiner Hollabrunner Rotkreuz-Familie in den wohlverdienten Ruhestand. Der 73-jährige Perzendorfer war bis zu seiner Pensionierung 2014 sowohl bei der Berufsrettung Wien als auch mit dem Wiener Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ als Flugrettungsarzt tätig.

Auch in seinem Ruhestand konnte man den Mediziner regelmäßig auf verschiedenen Notarzteinsatzfahrzeugen (NEFs) in ganz Niederösterreich sehen, seit 2017 am NEF Hollabrunn. In über 3.500 Dienststunden brachte er immer wieder Jung und Alt zusammen und erzählte spannende Geschichten aus seinem Leben. Dank seiner enormen Erfahrung wurde regelmäßig mit den Mitarbeitern geübt, von der Kinderreanimation bis hin zur Traumaversorgung.

„Von euch Jungen kann ich noch lernen“

Doch nicht immer standen medizinische Diskussionen oder Erzählungen spannender Einsätze im Vordergrund. Ab und zu wurde auch zusammen musiziert und nicht selten über Gitarren und Verstärker gefachsimpelt. In diesen Gesprächen hob Lanschützer immer wieder hervor: „Von euch Jungen kann ich auch noch was lernen!“ Wie schon bei seinem letzten Dienst bei der Berufsrettung hat ihn auch diesmal seine Tochter Birgit – selbst Notärztin – begleitet.

„Wir hoffen, Birgit noch öfter im Dienst anzutreffen und natürlich Helmuth bei einem Kaffee -Tratsch“, sagt Hollabrunns Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Günther Wiehart. Am Abend seines letzten Dienstes an der Bezirksstelle wartete aber noch eine Überraschung auf den scheidenden Rettungsarzt. Mit viel Applaus und einem Mitarbeiterspalier wurde er in der Garage empfangen. Neben Geschenkkörben und Fotos wurde ihm eine Gitarre übergeben und anschließend zu Kaffee und Kuchen sowie einem kleinen Buffet geladen.

Wiehart zum Abschied: „Helmuth, wir wünschen dir noch alles Gute und danken dir für die vielen tollen Jahre und abschließend bleibt nur noch zu sagen: Einmalig!“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.