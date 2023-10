Weinradroute Donau-Veltliner feierlich eröffnet

Die neue Route in der Region Weinviertel-Donauraum komplettiert das Angebot der Weinviertler Weinradrouten. Entlang der Weinviertler Weinradrouten begeben sich Radfahrer auf die Spuren des Weines. Die Rundkurse mit einer Länge von 35 bis 75 km wurden nach Rebsorten benannt und sind mit ihrer einmaligen Kulisse das Aushängeschild der Radregion Weinviertel. Die Weinradrouten führen vorbei an Weingärten und malerischen Kellergassen, gemütliche Heurigenbetriebe und vinophile Ausflugsziele liegen entlang den Strecken.

Die Weinradroute Donau-Veltliner führt durch die schönsten Weinlagen des Weinviertel-Donauraums und kombiniert Sport, Natur, Wein und Kultur – perfekt für Genussradler Hannes Steinacker, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH

Über eine Länge von etwas mehr als 46 km führt der Rundkurs ausgehend von Langenzersdorf in den Weinort Bisamberg und weiter in die Bezirkshauptstadt Korneuburg. Anschließend heißt es kräftig in die Pedale treten, um die auf einer Anhöhe liegende Burg Kreuzenstein zu erreichen. Von der Bilderbuchburg geht es weiter in den Weinort Leobendorf und von dort nach Harmannsdorf und Manhartsbrunn. Mit Enzersfeld im Weinviertel und Hagenbrunn liegen noch zwei Gemeinden mit traditioneller Heurigenkultur entlang der Strecke, ehe es wieder zurück nach Langenzersdorf geht. 312 Höhenmeter werden entlang der Weinradroute Donau-Veltliner zurückgelegt.

Namensgeber der neuen Weinradroute ist die Rebsorte Donau-Veltliner. „Dabei handelt es sich um eine Neuzüchtung und eine pilzresistente Reb- und Weißweinsorte“, so Hannes Steinacker. Die Sorte ist eine Kreuzung aus Grüner Veltliner und Seyval Blanc. Der Wein ist fruchtig in der Jugendphase, als reifer Wein ist er dem Grünen Veltliner sehr ähnlich.