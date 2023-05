Landwirte schlagen Alarm: „Stehen mit Rücken zur Wand“

Gerade einmal 15 Millimeter misst der Rübenderbrüssler. Bekannt und berüchtigt ist der Käfer vor allem als Schädling des Zuckerrübenanbaus. Wie der Name vermuten lässt, hat dieser die heimischen Zuckerrüben und ihre Blätter zum Fressen gern. Sein massenhaftes Auftreten bereitet regelmäßig massive Ernteausfälle. Das einzige Insektizid, welches ihm Einhalt gebieten könnte, wurde aufgrund der darin enthaltenen Schadstoffe, nämlich sogenannten Neonicotinoiden, per EU-Richtlinie verboten. Wie die Landwirtschaft darauf reagiert, erklären Bauern des Bezirks im NÖN-Gespräch.

Bezirksbauernkammerobmann Josef Hirsch aus Rückersdorf, selbst Landwirt, kann für Korneuburg noch keine genauen Zahlen nennen, doch vermutet er noch größere Ernteeinbußen als letztes Jahr. Niederösterreichweit soll der derzeitige Ausfall bereits zwischen zehn und 15 Prozent liegen; Tendenz steigend. „Die momentane kühle Witterung schränkt den Käfer vorläufig ein. Eine willkommene Abwechslung zur Maihitze der letzten Jahre. Bei feuchtem Boden bewegt er sich kaum. Er mag es trocken und heiß. Das bedingt durch den Klimawandel immer wärmere und trockenere Wetter gefällt ihm besonders“, erläutert Hirsch. Der Großraum Großmugl über Sierndorf und Hausleiten bis nach Stetteldorf (allesamt geografisch günstige Anbauorte für die Zuckerrübe) hat die meisten Verluste verzeichnet. Darüber hinaus werden im ganzen Bezirk Korneuburg vereinzelt Schäden gemeldet.

Hirsch: „Gebeizte Rübenfelder können gesunden Bienenvölkern nicht viel anhaben“

Die Population des Rübenderbrüsslers wurde bisher durch die Beizung des Saatguts mittels Pillierung unter Kontrolle gehalten. Bei diesem Verfahren wird der Samen vor der Aussaat mit einer Schicht Neonicotinoid überzogen. Das in den Blättern enthaltene Neonicotinoid macht sie für den Käfer ungenießbar und schützt so vor dessen Schadfraß. Das Verbot des Mittels wurde bereits 2018 EU-rechtlich beschlossen, Neonicotinoide wurden hierzulande jedoch weiterhin per Notfallzulassung aufgrund des massiven Schädlingsbefalls eingesetzt. Ein erneutes Urteil des Europäischen Gerichtshofs untersagte vorerst weitere Notfallzulassungen. Grund waren Bedenken zur Bienenverträglichkeit und der Bedrohung der Artenvielfalt. Der Entscheid trifft auf wenig Verständnis seitens der Landwirtschaft. Hirsch sagte hierzu: „Grundsätzlich können gebeizte Rübenfelder gesunden Bienenvölkern nicht viel anhaben. Bienen können keine einjährigen Rübenfelder bestäuben, da Rüben erst im zweiten Jahr blühen.“

Josef Hirsch neben einer zur Gänze abgefressenen Rübe. Foto: privat

Als Alternative zur Saatgutbeizung stehen das Spritzen von Insektiziden und Pheromonfallen zur Verfügung, die die Käfer anlocken und in Kübeln sammeln. Doch das Verfahren ist arbeitsaufwendig und die Kübel müssen zu Dutzenden auf den Feldern vergraben werden. Des Weiteren sind die Fallen bei Weitem nicht so effektiv wie die Beizung. „Diese Entwicklung bringt viele Landwirte dazu, den Zückerrübenanbau vollkommen aufzugeben, da er den Aufwand schlicht nicht mehr wert ist“, so Josef Hirsch.

Lorenz Mayr beim Entleeren der Lockstoffkübel mit dem Staubsauger. Foto: privat

Lorenz Mayr, Steinabrunner Landwirt und Vizepräsident der Landwirtschaftskammer, sieht es ähnlich. „Seit Neonic fehlt, kann sich der Käfer durchfressen und niemand kann ihn stoppen.“ Bereits 600 Kübel mit Pheromonlockstoff vergrub er auf seinen Äckern. Der Erfolg hält sich in Grenzen. Mit dem Staubsauger am Rücken werden die Kübel täglich geleert.“ Wir haben ein modernes und umweltverträgliches Mittel aufgegeben und müssen stattdessen wieder auf Pestizide setzen, die weit mehr Schadstoffe an die Natur abgeben“, beklagt er. Ein weiteres Argument gegen das Verbot ist laut Hirsch und Mayr eine seit 2019 laufende Überwachung der Bienenbestände, die ebenfalls keine Beeinträchtigungen durch die Beizung erkennen konnte.

Eine Falle mit Pheromonlockstoff. Bei warmen Temperaturen füllen sich die Kübel innerhalb eines Tages. Foto: privat

„Die natürliche biologische Bekämpfung des Rübenderbrüsslers durch das Ökosystem, beispielsweise durch Pilze, die dessen Eier befallen, geht durch die wärmeren Temperaturen und ausgetrockneten Böden stark zurück. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, fügte Mayr hinzu.

Er warnt davor durch voreilige Maßnahmen die heimische Versorgungssicherheit vorschnell zu destabilisieren, denn eine Abhängigkeit von Importen stecke voller Risiken, was zuletzt die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine eindrücklich bewiesen hätten. Bei einem Rückgang der heimischen Zuckerproduktion müssten die Lücken letztendlich mit Importen aus Übersee oder den Staaten gefüllt werden, die sich nicht an etwaige Vorschriften halten.

Die Zukunft der niederösterreichischen Zuckerrübe steht momentan jedenfalls in heftiger Debatte, so übergaben Vertreter der Landwirtschaftskammer Niederösterreich vergangenen Mittwoch eine Petition mit der Forderung auf „praxistaugliche Lösungen im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel“ an die Vertretung der EU Kommission in Wien.

