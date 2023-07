Neuer Vorstand plant Neustart des Musikvereins

Der Musikverein Rückersdorf-Harmannsdorf hat in seiner Generalversammlung Hannes Boyer zum neuen Vorstand gewählt. Sabine Woschnigg, Lena Neumayer, Martin Hausknecht, Hermann Maisser und Leopold Neumayer werden mit ihm das neue Team bilden. Robert Mundsperger wird in beratender Funktion mitarbeiten. „Das ist nahezu ein Neustart“, sagt Leopold Neumayer. Der Verein sei in letzter Zeit nicht sehr aktiv gewesen.

Nun will man aber die vielen Musiker, die es in der Marktgemeinde gibt, zum Mitmachen motivieren. Neben einer engen Kooperation mit der Gemeinde und der Musikschule will man auch mit dem Musikverein aus Großrußbach zusammenarbeiten. „Wir fangen fast von vorne an“, beschreibt Neumayer die Situation. So will man auch gleich die Nachwuchsarbeit auf stabile Beine stellen, um den Fortbestand des Vereins zu sichern.

Positiv ist laut Neumayer, „dass die Infrastruktur vorhanden ist“. Das Musikhaus an der Laaerstraße mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten braucht lediglich einige Möbel, sonst ist es aber in sehr gutem Zustand. Und auch Uniformen für Auftritte sind vorhanden. Was noch fehlt, ist ein Kapellmeister. Neumayer ist aber zuversichtlich, „dass wir im Herbst mit den Proben beginnen können“. Dazu sind alle aktiven Musiker aller Altersstufen genauso herzlich willkommen wie die „Ehemaligen“.